Botanical-Be emite un retiro voluntario a nivel nacional de Kuka Flex Forte, Reumo Flex (Capletas) y Artri King (Tabletas) debido a la presencia de diclofenaco no declarado.

Artri king se distribuye en botellas con 100 tabletas.

Kuka Flex se distribuye en botellas con 30 capletas.

Reumo flex se distribuye en cajas con 30 capletas.

Complete y envíe el informe en línea: www.fda.gov/ medwatch/report.htm

medwatch/report.htm Correo regular o fax: Descargue el formulario http://www.fda.gov/ MedWatch/getforms.htm o llame al 1-800-332-1088 para solicitar un formulario de informe, luego complete y devuelva a la dirección del formulario pre-direccionado o envíe por fax al 1-800-FDA-0178.

-- Paso, TX. Botanical-Be está retirando voluntariamente de todos los lotes de Kuka Flex Forte, Capletas, Artri King, tabletas y Reumo Flex, capleta al nivel del consumidor. El análisis de la FDA ha encontrado que las Capletas de Kuka Flex Forte, Reumo Flex y tabletas de Artri King están contaminadas con diclofenaco. El diclofenaco es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) aprobado, la presencia de diclofenaco en Kuka Flex Forte, Artri King y Reumo Flex los convierte en medicamentos no aprobados para los que no se ha establecido la seguridad y eficacia y, por lo tanto, sujetos a retiro.Declaración de riesgo: El consumo de diclofenaco no declarado podría resultar en eventos adversos graves que incluyen cardiovasculares, gastrointestinales, renales y anafilaxia en pacientes que toman AINE concomitantes y/o anticoagulantes, como warfarina, en aquellos que tienen alergias al diclofenaco o aquellos con enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales, renales y hepáticas subyacentes. Hasta la fecha, Botanical-Be no ha recibido ningún informe de eventos adversos relacionados con este retiro.Estos productos contaminados se comercializan como un suplemento dietético para el alivio del dolor y la inflamación asociados con la artritis y se empaquetan de la siguiente manera:Los lotes de productos afectados incluyen los siguientes números de lote y vencimientos:Artri King lote 35421, con una fecha de vencimiento del 19 de diciembre de 2025; Kuka Flex Forte; todos los lotes con una fecha de vencimiento del 12 de diciembre de 2024 y código UPC 0736640810265;Reumo Flex; todos los lotes con una fecha de vencimiento del 20 de octubre de 2024. Estos productos se distribuyeron a nivel nacional a través de Internet.https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/E2csZLr5wvEXnB?Botanical-Be está notificando a sus clientes por correo electrónico y está organizando la devolución de todos los productos retirados. Los consumidores en posesión de estos productos deben cesar su uso inmediatamente y devolverlos al lugar de compra.Para cualquier consulta relacionada con este retiro, los consumidores pueden contactar a Botanical-Be por teléfono al ‪(915) 412-6237 o por correo electrónico a botanical.be@gmail.com de lunes a viernes de 8:00 am a 500:pm, hora estándar de la montaña. Los consumidores deben contactar a su médico o proveedor de atención médica si han experimentado algún problema que pueda estar relacionado con tomar o usar este producto farmacéutico.Las reacciones adversas o los problemas de calidad experimentados con el uso de este producto pueden ser reportados al programa MedWatch Adverse Event Reporting de la FDA ya sea en línea, por correo regular o por fax.Este retiro se realiza con el conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.