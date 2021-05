Laferté Centre de rénovation, 1re chaîne de quincaillerie nord-américaine avec des ESLs graphiques

JRTech Solutions transforme Laferté, Centre de rénovation qui devient la première chaîne de quincaillerie nord-américaine avec des étiquettes électroniques entièrement graphiques.

-- Fondé en 1960, Laferté, Centre de rénovation, l'une des chaînes de quincaillerie et de construction les plus importantes au Québec, a choisi JRTech Solutions, le premier fournisseur Canadien d'Étiquettes Électroniques de Gondole PRICER (EEG) en Amérique du Nord, pour complètement digitaliser leurs magasins avec des étiquettes électroniques entièrement graphiques.Reconnaissant la tendance croissante des étiquettes électroniques PRICER dans le commerce de détail, Laferté, Centre de rénovation décide d'installer les systèmes PRICER de prix automatisés de JRTech Solutions pour mieux contrôler leurs opérations en magasin et pouvoir changer leurs prix plus rapidement et simultanément dans toutes leurs succursales.« Compte tenu du nombre de produits que nous avons à gérer, nous cherchions une solution qui puisse, d'une part simplifier nos opérations, d'autre part pouvoir répondre avec rapidité et productivitéà la demande croissante de nos clients », déclare Louis-Jacques Laferté, Président de Laferté, Centre de rénovation.En effet, rien que dans leur magasin de Drummondville, le plus grand de la chaîne avec une surface de vente de plus de 60 000 pieds carrés et plus de 25 000 produits, il était plus qu'essentiel pour Laferté, Centre de rénovation d'investir dans une technologie qui pourrait améliorer leur efficacité opérationnelle, éliminer les erreurs et constituer la base de leur plateforme omnicanale.« Les étiquettes électroniques PRICER nous permettent de concentrer davantage nos efforts sur le service à la clientèle et non plus sur les tâches opérationnelles comme les changements de prix ou l'installation d'affiches promotionnelles. Ce qui est un avantage considérable dans le contexte actuel de rareté de la main-d'œuvre », précise Patrick Lapointe, Directeur Général de Laferté, Centre de rénovation.« Ce qui nous a le plus impressionnés chez Laferté, c'est la façon dont ils ont analysé les cas d'utilisation de notre système d'étiquettes électroniques. Non seulement ils ont utilisé nos étiquettes PRICER pour faciliter leurs opérations, mais ils ont également modifié leurs opérations pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités, de la puissance et de la vitesse de nos étiquettes. En conséquence, ils ont pu démontrer un retour sur investissement plus rapide que n'importe quelle autre bannière que nous avons vue à ce jour », ajoute Diego Mazzone, Président et chef de la direction de JRTech Solutions.Aujourd'hui, Laferté, Centre de rénovation devient la première chaîne de quincaillerie nord-américaine à utiliser des étiquettes électroniques entièrement graphiques exclusivement dans ses magasins.Fondé en 1960, Laferté, Centre de rénovation est l'un des centres de rénovation les plus importants au Québec. Plus de 60 ans plus tard, Laferté, Centre de rénovation vend plus de 25 000 produits et matériaux différents. Ils sont aussi membre de l'Indpendent Lumber Dealers Co-operative (ILDC), le plus important regroupement d'achats au Canada qui leur permet d'offrir des prix très compétitifs. www.laferte.com Depuis 2008, JRTech Solutions fournit aux détaillants une gamme complète de solutions leur permettant d'optimiser efficacement leurs opérations de vente. JRTech Solutions est le principal fournisseur nord-américain de solutions clé en main d'étiquettes électroniques les plus fiables au monde, PRICER. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.jrtechsolutions.com