Winners of ColonoscopyAssist's 2019 Excellence in Patient Care Awards Announced

-- – ColonoscopyAssist, a national colorectal cancer screening program, announced the winners of their annual Excellence in Patient Care Awards, which recognize physicians that consistently go above and beyond to provide exceptional medical care to its patients. This year's winners exemplify the highest values of compassion and dedication in medicine.A total of 59 physicians received the award out of the 494 physicians that voluntarily participate in the program to provide colorectal cancer screenings to the uninsured in their community. Patients were asked to nominate physicians based on their experience while under the care of the physicians."I am honored to celebrate the winning physicians who delivered exceptional care to our patients in 2019" said Ali Poonawala, director at ColonoscopyAssist, the program behind the award "their impact on the community is immense and this should be recognized".The winners of the Excellence in Patient Care Award for 2019 are:Albany, GA - Dr. Robert AderholdArlington Heights, IL - Dr. Kevin SohnArlington, TX - Dr. Rajesh PadmanabhanAtlanta, GA - Dr. Max ShapiroAustin, TX - Dr. Sridhar ReddyChester, VA - Dr. Gregory LemiteCreve Coeur, MO - Dr. Steven AbadessaDenton, TX - Dr. Amjad AwanDenver, CO - Dr. Aaron BurrowsDenver, CO - Dr. Jonathan FishmanDenver, CO - Dr. Laura WolfeDenver, CO - Dr. Lawrence MillerDenver, CO - Dr. Stephen NewEl Paso, TX - Dr. Allen KarpEscondido, CA - Dr. Haritha ChemillaEscondido, CA - Dr. Ronald FeldmanGilbert, AZ - Dr. Robert CampbellGilbert, AZ - Dr. Sudhakar ReddyGreenville, SC - Dr. David PalmaHollywood, FL - Dr. Mark LametHouston, TX - Dr. John ClemmonsIndianapolis, IN - Dr. Arun GowdamarajanIndianapolis, IN - Dr. Ateet ShahIndianapolis, IN - Dr. Patrick WhiteLexington, KY - Dr. David SvetichLexington, KY - Dr. Nathan MasseyLincoln, NE - Dr. Andrew CoenLittle Rock, AR - Dr. Brian McGeeLos Angeles, CA - Dr. Adebambo OjuriMcMinnville, OR - Dr. John GibsonMiddletown, OH - Dr. Daryl HackerMontgomery, AL - Dr. Randy BrinsonMonticello, UT - Dr. William RainerNashville, TN - Dr. Jeffrey EskindNew York, NY - Dr. Jay DesaiOlympia, WA - Dr. John KuczynskiOlympia, WA - Dr. Keaton JonesOlympia, WA - Dr. Marshall McCabeOlympia, WA - Dr. Michelle ThompsonPanama City, FL - Dr. Rayad AlbibiPanama City, FL - Dr. Robert FinlawPlano, TX - Dr. Gowri BalachandarPomona, CA - Dr. Jason ShinRaleigh, NC - Dr. John HoltRedwood City, CA - Dr. James TorosisRiverdale, MD - Dr. Gulam MohiuddinSaint Louis, MO - Dr. Hugo VillarrealSalt Lake City, UT - Dr. Abigail CrumeSan Antonio, TX - Dr. Joseph JohnsonSan Mateo, CA - Dr. Edward OnumaSan Mateo, CA - Dr. Eugene LeeSpring, TX - Dr. Venodhar JulapalliSun City Center, FL - Dr. Craig AmshelSun City, AZ - Dr. Daryl HutchinsonTampa, FL - Dr. Leopoldo GrauerTyler, TX - Dr. Gary BoydWarminster, PA - Dr. Marc BierhoffWoodside, NY - Dr. Padmanabh PadduWyandotte, MI - Dr. Sudarshan SingalVisit https://colonoscopyassist.com for details