Geomap GIS choisit ConsignO Cloud comme plateforme de signature numérique à la solution M-Files®

Geomap GIS Amérique est ravi de vous annoncer l'ajout de la plateforme de signature numérique de confiance ConsignO Cloud de Notarius à la solution M-Files®.

Jean-François Bélanger, Directeur aux ventes

jfbelanger@geomapgis.ca Jean-François Bélanger, Directeur aux ventes

-- En tant que société informatique proposant des solutions pour aider les entreprises à améliorer leur efficacité, en simplifiant et en optimisant la gestion de leurs contenus et de leurs informations. Ce partenariat a pour but d'intégrer l'approbation et l'application automatisées de signatures numériques sécurisées à nos solutions.« Nous sommes heureux de pouvoir faire affaire avec une entreprise expérimentée comme Notarius. Leur plateforme de signature ConsignO Cloud correspond à nos attentes et s'intégrera parfaitement à nos solutions. La plateforme ConsignO optimisera nos solutions en termes de productivité, sécurité, en restant simple et fonctionnel. » À déclaré Danick Venne.« Nous sommes ravis de compter Geomap parmi nos partenaires », a déclaré Claude Charpentier, PDG. « Des logiciels tels que M-Files®, qui aide le secteur municipal, de l'immobilier et de la gestion d'actifs, ingénierie nous conviennent parfaitement. Leurs expertises et la qualité de leurs services en font un partenaire de choix, avec qui nous voulons avancer dans l'avenir. »Depuis plus de 19 ans, Geomap fournit des services de conseil, de formation et des solutions informatiques. Il aide les organisations publiques et privées, les petits et grands comptes et les clients internationaux à mieux gérer leur contenu et à mener à bien leurs projets. La satisfaction du client et la qualité de nos offres sont des points essentiels de nos activités. La plateforme ConsignO viendra compléter notre offre en plus de M-Files®, Microsoft, FME et Autodesk.À propos de Geomap:Basé à Montréal, Geomap GIS America est spécialisé dans les solutions et services informatiques intégrant les concepts novateurs de gestion de contenu d'information / entreprise (ECM) et de géomatique. S'adressant aux marchés des secteurs privé et public depuis 2000, notre équipe de professionnels assiste nos clients et partenaires avec un service client exceptionnel et un support technique exceptionnel. Nous apportons notre expertise dans la gestion et la structuration de documents, ainsi que dans le déploiement et la mise en œuvre efficaces de solutions de gestion de contenu d'entreprise de bureau et Web entièrement intégrée aux applications et aux processus métier.À propos de Notarius :Expert en signature numérique et électronique ainsi qu'en fiabilité à long terme des documents électroniques depuis 1998, Notarius est la seule entreprise canadienne à émettre des signatures de confiance reconnues par Adobe (Adobe Approved Trust List – AATL) et eIDAS (electronic IDentification Authentication and trust Services). Les solutions de signature numérique de Notarius sont actuellement reconnues et utilisées par plus de 38 associations et ordres professionnels au Canada, ce qui permet à des milliers de professionnels de signer et d'authentifier des documents électroniques ayant la même valeur juridique que celle d'un document papier signé à la main.Contact :Jean-François Bélanger, Directeur aux ventesNada Belhadfa, Directeur, Digital Transformation