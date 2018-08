Gambit ID Announces New Affiliate in Montreal, Securi-Check

Contact

-- Gambit ID is proud to announce that their newest affiliate, Securi-Check, has satisfied all requirements required to become an RCMP accredited fingerprinting agency and can now submit digital fingerprints electronically to the RCMP for the purposes of Criminal Record verifications.Today, the majority of RCMP accredited fingerprinting agencies in Quebec currently use ink and paper or antiquated electronic systems to perform criminal record verifications. These methods are both error prone and can lead to extended wait times in receiving the results of the criminal record check. Armed with Gambit ID's full suite of leading edge products, Securi-check is poised to deliver the most convenient, efficient, and reliable criminal record check verifications to those in Quebec. Regarding the new relationship between Gambit ID and Securi-Check, Gambit's Head of Business, Mr. Robert Murray, said, "We are excited to have added Securi-Check to our roster of affiliates. This serves as a first step in ensuring that those in Quebec, starting with Montreal, can receive both efficient and reliable fingerprint-based criminal record verifications"Mr. Murray, who previously worked for the RCMP for twenty-five years, most recently in the role of Manager of the Civil Fingerprint Screening Services and Legislative Conformity for nine years, is no stranger to the frustration that individuals experience when they have had to deal with accredited fingerprinting agencies in the past. Mr. Murray explained: "Until Gambit ID came on the scene, the only available RCMP certified vendor systems were very antiquated, not user friendly, and error prone. In fact, many private companies and government departments that have not yet been mandated to perform fingerprint-based criminal record verifications opt for unreliable named-based criminal record verifications. These companies and departments do not understand the risks they are introducing to their organizations by opting for named-based verifications instead of fingerprint-based verifications. By using our flagship products, Gambit ID Scan™ and Gambit ID Check™, our affiliates such as Securi-Check can provide fast and efficient criminal record check verifications without any of the risk introduced by name-based verifications"About Gambit ID: Gambit ID is an identification services and biometric company headquartered in Ottawa, Ontario, Canada. Their flagship products are Gambit ID Check™ and Gambit ID Scan™. Gambit ID Check™ allows both private and public organizations to manage and monitor their employee and contractor criminal record verifications and security clearances. Gambit ID Scan™ is an integrated RCMP certified solution that is used to digitize fingerprints and send them electronically to the RCMP for the purposes of criminal record verifications.About Securi-Check:Securi-Check specializes in the field of investigation, pre-employment background checks, and performing pre-rental screening. They are committed to offering our clients superior products and services, with the fastest turnaround times in the industry and the highest standards of ethics and integrity.-----------------------------------------------------------------------------------Gambit ID est fier d'annoncer que sa nouvelle filiale, Sécuri-Check, a satisfait à toutes les exigences requises pour devenir une agence de prise d'empreintes/dactyloscopie accréditée par la GRC et peut maintenant soumettre électroniquement des empreintes digitales à la GRC à fin d'effectuer des vérifications de casiers judiciaires.Présentement, la majorité des agences de prise d'empreintes accréditées par la GRC au Québec utilisent de l'encre et du papier ou des systèmes électroniques désuets pour effectuer des vérifications de casiers judiciaires. Ces méthodes sont toutes les deux sujettes aux erreurs et aux délais d'attente plus longs dans la réception des résultats de la vérification du casier judiciaire. Armée de la suite complète de produits de pointe de Gambit ID, Sécuri-check est prête à fournir les vérifications de casiers judiciaires les plus pratiques, les plus efficaces et les plus fiables au Québec. En ce qui concerne la nouvelle relation entre Gambit ID et Sécuri-Check, le directeur commercial de Gambit, M. Robert Murray, a déclaré: « Nous sommes ravis d'avoir ajouté Sécuri-Check à notre liste d'affiliés. Cela constitue une première étape pour que les Québécois, commençant par Montréal, puissent recevoir des vérifications de casiers judiciaires à la fois efficaces et fiables ».M. Murray, qui a travaillé à la GRC pendant vingt-cinq ans, plus récemment en tant que gestionnaire des services de contrôle des empreintes et de conformité législative pendant neuf ans, n'est pas étranger à la frustration des individuels qui ont dû traiter avec des agences de prise d'empreintes accréditées dans le passé. M. Murray a expliqué: « Jusqu'à l'arrivée de Gambit ID, les seuls systèmes de fournisseurs accrédités par la GRC étaient très désuets, peu conviviaux et sujets aux erreurs. En fait, de nombreuses entreprises privées et administrations publiques qui n'ont pas encore été mandatées pour effectuer des vérifications de casiers judiciaires fondées sur les empreintes digitales optent pour des vérifications de casiers judiciaires peu fiables et fondées sur des noms. Ces entreprises et départements ne comprennent pas les risques qu'ils présentent à leurs organisations en optant pour des vérifications basées sur des noms plutôt que des vérifications par empreintes digitales. En utilisant nos produits phares, Gambit ID Scan ™ et Gambit ID Check ™, nos filiales telles que Sécuri-Check peuvent fournir des vérifications des casiers judiciaires rapides et efficaces sans aucun des risques liés aux vérifications basées sur des noms ».À propos de Gambit ID: Gambit ID est une entreprise de services d'identification et de biométrie basée à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ses produits phares sont Gambit ID Check ™ et Gambit ID Scan ™. Gambit ID Check ™ permet aux organisations privées et publiques de gérer et de surveiller leurs vérifications de casiers judiciaires et leurs autorisations de sécurité. Gambit ID Scan ™ est une solution intégrée, certifiée par la GRC, utilisée pour numériser les empreintes digitales et les envoyer électroniquement à la GRC aux fins de vérification du casier judiciaire.À propos de Sécuri-Check:Sécuri-Check est spécialisé dans le domaine des enquêtes, des vérifications d'antécédents pré-emploi et de la réalisation de contrôles de pré-location. Ils s'engagent à offrir à nos clients des produits et services de qualité supérieure, avec les délais d'exécution les plus rapides du secteur et les normes d'éthique et d'intégritéles plus élevées.