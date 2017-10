iTunes & Amazon have World Premiere of New Great Kat Single "Chef Great Kat Cooks Paganinis Ravioli"

Paganini & The Great Kat are History's Only Guitar/Violin Double Virtuosos!

Premiere of Great Kat’s Single “Chef Great Kat Cooks Paganini’s Ravioli"

-- iTUNES, APPLE MUSIC & AMAZON have the WORLD PREMIERE of THE GREAT KAT'S NEW SINGLE"CHEF GREAT KAT COOKS PAGANINI'S RAVIOLI"!iTUNES: http://itunes.apple.com/album/id1297519978?ls=1&app=itunesAPPLE MUSIC: http://itunes.apple.com/album/id1297519978AMAZON: https://www.amazon.com/Chef-Great-Cooks-Paganinis-Ravioli/dp/B076HW9VBMPaganini & The Great Kat are History's Only Guitar/Violin Double Virtuosos!NEW VIDEO of "Chef Great Kat Cooks Paganini's Ravioli" PREMIERING on AMAZON: https://www.amazon.com/dp/B076HDTCF9SHREDDERS & FOODIES UNITE!AVAILABLE on iTunes/Apple Music WORLDWIDE, including:US: https://itunes.apple.com/us/album/chef-great-kat-cooks-paganinis-ravioli-single/id1297519978Canada: https://itunes.apple.com/ca/album/chef-great-kat-cooks-paganinis-ravioli-single/id1297519978France:https://itunes.apple.com/fr/album/chef-great-kat-cooks-paganinis-ravioli-single/id1297519978Germany:https://itunes.apple.com/de/album/chef-great-kat-cooks-paganinis-ravioli-single/id1297519978LISTEN wcj on iTUNES: http://itunes.apple.com/ album/id1297519978 PHOTO:Chef Great Kat Cooks Paganini's Ravioli Cover: http://www.greatkat.com/08/chef/chefgreatkatpaganinivideo178logo2-3000x3000.jpgReview Copies Available for The Great Kat's "BEETHOVEN SHREDS" CD featuring Paganini's "Caprice #24"!For CD or DVD review copies, contact:Karen Thomas/Eva YutaniThomas PR (631) 549-7575Emails: karent@thomas-pr.com , eyutani@thomaspr.com http://www.greatkat.comAbout The Great Kat:Legendary Guitar/Violin Double Virtuoso, The Great Kat http://www.greatkat.com is the world-famous Juilliard graduate Classical Violin Virtuoso/Carnegie Recital Hall Violin Soloist/Winner of "Artists International Competition, "TOP 10 FASTEST SHREDDERS OF ALL TIME" (Guitar One Magazine)/ "FAMOUS JUILLIARD SCHOOL ALUMNI" (Ranker.com)/"20 OF THE FASTEST GUITARISTS IN THE WORLD TODAY" (MusicRadar)/Reincarnation of Beethoven and the ONLY Guitar-Violin Double Virtuoso since Niccolo Paganini, UPDATING Classical Music for the FUTURE with VIRTUOSITY, SPEED, POWER & OUTRAGEOUS PERSONA! The New York Times declares: "The wave of the future might well be heavy-metal Beethoven by way of Juilliard. Ms. Kat's 'Beethoven on Speed' album elevates furiousness to a would-be world view"Links:The Great Kat Website: http://www.greatkat.comiTunes Music: http://itunes.apple.com/us/artist/great-kat/id384709526iTunes Video: http://itunes.apple.com/us/artist/the-great-kat/id368743108Twitter: http://twitter.com/greatkatguitar and https://twitter.com/greatkatviolinInstagram: https://www.instagram.com/katherineviolinguitar/YouTube: https://www.youtube.com/c/Greatkat