Introducing BioVision's New CRISPR Kits and Cas9 Proteins!

-- The Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR)-Cas9 (CRISPR associated protein 9) system is the latest RNA-guided, endonuclease tool in genome editing which allows very specific genomic disruption and replacement. Cas9 protein of the CRISPR-Cas9 system is an RNA-guided DNA endonuclease enzyme that forms a very stable ribonucleoprotein (RNP) complex with the single-guide RNA (sgRNA) and unwinds the genomic DNA duplex. This leads to a disruption in the open reading frame of the targeted gene. BioVision offers a wide range of CRISPR tools including the highly pure recombinant S. pyogenes and S. aureus Cas9 Proteins, CRISPR Genomic Cleavage Detection Kit, and sgRNA Synthesis Kits for Genome Editing.• RNA-guided Genome Editing• Gene Regulation• CRISPR Genomic Cleavage Detection Kit to Verify the Genomic Editing Process• CRISPR sgRNA Synthesis Kit for the Production of sgRNA• Ready-To-Use, Highly Pure and Efficient S. pyogenes and S. aureus Cas9 Proteins• Wide Range of Cas9 Proteins (Cas9 Nucleases, Nickases, Double Mutants) to Choose From• Injection and Transfection Ready Cas9 Proteins• GFP-Cas9 Proteins for Genomic Locus Visualization• Ready-to-Use, Easy & Effective CRISPR Genomic Cleavage Detection Kit to Verify Genomic Editing Process• Simple and Robust Production of sgRNA using CRISPR sgRNA Synthesis KitsClassic CRISPR sgRNA Synthesis Kit.............K1252...........25 ReactionCRISPR Genomic Cleavage Detection Kit.......K1250...........25 ReactionsExpress CRISPR sgRNA Synthesis Kit............K1253..........25 ReactionsGene wcj SnipperCas9 GFP NLS.....................M1284.........50 pmol , 250 pmolGene SnipperCas9 GFP Null NLS..............M1286.........50 pmol , 250 pmolGene SnipperCas9 Nickase GFP NLS.......M1285.........50 pmol , 250 pmolGeneSnipperCas9 Null...............................M1100.........50 pmol , 250 pmolGeneSnipperCas9 Null NLS.......................M1103.........50 pmol , 250 pmolGeneSnipperCas9 Protein..........................M1094.........50 pmol , 250 pmolGeneSnipperCas9 NLS.............................. M1095......... 50 pmol , 250 pmolGeneSnipperCas9 Nickase (D10A).............M1096..........50 pmol, 250 pmolGeneSnipperCas9 (D10A) NLS...................M1097..........50 pmol , 250 pmolGeneSnipperCas9 Nickase (H840A)...........M1098..........50 pmol , 250 pmolGeneSnipperCas9 (H840A) NLS................ M1099..........50 pmol , 250 pmolGene SnipperSaCas9 Null...........................M1282.......... 50 pmol , 250 pmolGene SnipperSaCas9 Null NLS...................M1283...........50 pmol , 250 pmolGene SnipperSaCas9 NLS..........................M1281...........50 pmol , 250 pmolGene SnipperSaCas9 Protein......................M1280..........50 pmol , 250 pmolThe full range of our CRISPR-Cas9 products are described in the catalogue and can be purchased online at http://www.biovision.com/ catalogsearch/ result/?q=cas9 Visit www.BioVision.com