NYC Tours: TopDogTours Announces Tours in Spanish, Portuguese, Japanese, and Italian!

TopDogTours has listened to the demand and is delivering brand new NYC tours in Spanish, Portuguese, Japanese, and Italian.

Media Contact

TopDogTours, NYC

718) 806-1706

info@topdogtoursnyc.com TopDogTours, NYC718) 806-1706

End

-- New York, being the most culturally diverse city on the planet, sees millions of tourists from all walks of life, locations, and backgrounds every year. Considering this ever expanding global community that calls New York home, TopDogTours is happy to announce that our tours will now be offered in five different languages; English, Spanish, Portuguese, Japanese, and Italian! Over the past year, demands for tours in these languages was staggering. We listened to that demand and now have delivered. Come take an intimate tour from a uniquely qualified fluent tour guide and never miss a word or fact again. Explore New York City with TopDogTours in a new fresh way!Nueva York, siendo la ciudad más diversa culturalmente del planeta, ve millones de turistas de todos los ámbitos de la vida, lugares y antecedentes cada año. Teniendo en cuenta esta comunidad global la cual llama a Nueva York su casa, TopDogTours se complace en anunciar que nuestras excursiones ahora se ofrecerán en cinco idiomas diferentes; Inglés, Español, Portugués, Japonés e Italiano! Durante el año pasado, las demandas de excursiones en estos idiomas fueron asombrosas. Escuchamos esa demanda y ahora la hemos entregado. Ven a tomar una excursión íntima de un guía turístico fluido cualificado excepcionalmente y nunca pierdas una palabra otra vez. ¡Explora Nueva York con TopDogTours de una manera nueva y fresca!Nova York, sendo a cidade com maior diversidade wcj cultural do planeta, recebe milhões de turistas de diferentes lugares e culturas todo ano. Tendo em vista que essa comunidade global de Nova York está sempre em constante expansão, a TopDogTours está feliz em anunciar que agora seus passeios são oferecidos em cinco línguas diferentes: inglês, espanhol, português, japonês e italiano! Durante o ano passado, a procura por passeios nessas línguas foi surpreendente. Nós ouvimos e atendemos. Venha fazer um passeio mais personalizado com nossos guias qualificados e fluentes na sua língua e nunca mais perca um fato ou uma curiosidade sobre a cidade. Explore Nova York com a TopDogTours de um novo jeito!New York, essendo una delle città più culturalmente ricche del pianeta, accoglie ogni anno milioni di turisti provenienti da località e stili di vita più svariati. Considerando questa comunità globale in continua espansione, TopDogTours è felice di annunciare che i nostri tour sono ora offerti in cinque lingue diverse; inglese, spagnolo, portoghese, giapponese e italiano! Negli ultimi anni, le richieste di tour in queste lingue sono state moltissime: ora finalmente abbiamo modo di rispondere ai vostri desideri! Venite a fare un giro turistico con una guida madrelingua di grande cultura, e non vi perderete mai una parola o un fatto durante la visita. Esplora New York con TopDogTours in un nuovo completamente nuovo!For more information, visit http://www.topdogtoursnyc.com or call (718) 806-1706