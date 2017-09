Las clínicas dentales Aumentan en Leganés

Spread the Word

-- El recinto ferial, la parte alta de la plaza de toros y las calles adyacentes, en el barrio dede Leganés , acogerán durante toda esta mañana por última vez el mercado municipalde los miércoles, después de casi dos años siendo escenario semana tras semana del mismo. Así lo ha acordado el Ayuntamiento de la ciudad, que ya ha comunicado a los interesados que a partir del próximo miércoles, día 30, toda esta infraestructura comercial ambulante se volverá a instalar ya de manera definitiva en la explanada de, ubicada en el barrio de Foietes-Colonia Madrid y que ha sido su ubicación habitual hasta finales del pasado 2015.Los numerosos puestos de ropa, zapatos, fruta o verdura que acuden semanalmente a este mercadillo se instalaron de manera provisional en la zona de Els Tolls hace ahora casi dos años. Entonces, debido al inicio de las obras del nuevo parque de Foietes, consideró que la zona aledaña al recinto ferial podría ser una ubicación de lo más idónea mientras duraran los trabajos. A mediados del pasado julio, la zona verde se abrió definitivamente al público, aunque no ha sido hasta ahora, cuando han pasado los principales eventos musicales previstos en el polideportivo, como el Low Festival o David Guetta, cuando se ha acordado el último y definitivo traslado del mercado a Mercasa.De nada han servido las más de 800 firmas que la asociación de vecinos de Els Tolls ha reunido en los últimos meses para reclamar al gobierno local de la http://www.clinicabelendental.es/ que el mercado no se marchara de su barrio. Entre otras cosas, como explicó en su día el presidente de este colectivo vecinal, Juan Antonio Lizancos, porque la celebración de este mercadillo ha actuado como «un gran polo de atracción dehacia esta zona, que no tiene ningún otro aliciente para incentivar la llegada de visitantes» mientras que, a su juicio, la de Foietes-Colonia Madrid cuenta a lo largo del año «con wcj numerosos eventos, como el Low Festival; con una ciudad deportiva y, ahora, con un gran parque metropolitano, que de por sí generan mucha actividad para los negocios de este barrio».Además, los «tollers» afirmaban que en el tiempo que el mercadillo ha estado en Els Tolls la actividad del propio mercado se había «incrementado»y reclamaban que, de no atender su petición, se estudiase la posibilidad de dejar en esta zona la fruta y la verdura y llevar a Mercasa el textil.Desde que surgió este debate, no obstante, el gobierno local siempre ha trasladado que el mercadillo volvería a Mercasa y así será a partir de la próxima semana. Hoy se despide de Els Tolls.