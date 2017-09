Contact

-- Mudarse es un momento emocionante pero agitado. Si eres dueño de una nueva casa, puede ser fácil olvidar algunas tareas cruciales. Para hacer que la mudanza sea fácil para ti, hemos compilado una lista de 5 cosas que debe hacer antes de mudarte a tu nuevo hogar.El nombre se explica por sí mismo. Esta sera la primera caja abrirás una vez que la mudanza concluía. Su contenido sera todos tus cosas esenciales. Estas cosas esenciales pueden incluir cosas como bombillas, papel higiénico, un botiquín de primeros auxilios, un conjunto extra de ropa, un kit de herramientas, o incluso aperitivos y botellas de agua.Nunca se sabe quién puede tener una copia de claves y seguro que no quiere que nadie inesperado (y desconocido)le visite por la noche. Puedes cambiar el bombín tu miso o pedir al cerrajero local que lo haga por usted.La Asociación Nacional de Protección contra Incendios recomienda que las casas tengan detectores de humo instalados dentro de cada dormitorio y en cada nivel de la casa, incluyendo el sótano. También asegúrese de tener extintores de incendios en funcionamiento y planee una ruta de evacuación en caso de una emergencia.Es mejor hacer esto cuando la casa todavía está vacía y aún no tiene ningún mobiliario colocado, así puede limpiar fácilmente cada rincón. No se olvide de limpiar con lejía toda la casa, ya que es un desinfectante eficaz.Éste puede ser fácil de olvidar una vez que se haya instalado en su nuevo hogar. No es divertido tratar con un pago perdido porque no recibió una factura.Para hacer tu mudanza aún más fácil, pruebe alquilar nuestras cajas para mudanzas. Los entregamos a su puerta, usted empaca y mudas tus cosas, y luego llegamos a su nuevo hogar para recoger las cajas vacíos cuando haya terminado! Garantizamos que es más limpio y más seguro que las cajas de cartón.