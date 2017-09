Podbean apoya la ceremonia de los Premios Latín Podcast 2017

Podbean, líder mundial en alojamiento de podcasts, se ha unido a Audio y Undercover Makeup para honrar y reconocer podcasts hispano-latinos de todo el mundo durante la ceremonia de ganadores 2017.

Spread the Word

Listed Under Tags:

* Spanish

* Language

* Podcast Industry:

* Media Location:

* Montgomery - Alabama - US Subject:

* Awards

Media Contact

Felix A. Montelara

3342965597

***@latinpodcastawards.com Felix A. Montelara3342965597

End

-- Los Premios Latín Podcast (LPA) son los únicos premios de podcast en el mundo que honran los podcasts iberoamericanos (español e inglés). Los LPA tiene su sede en los Estados Unidos y es la única competencia del podcast en el mundo bilingüe.Los LPA están patrocinados por la red de Audio Dice (una red de podcast independiente)y Undercover Makeup. Los LPA están se enorgullecen en anunciar que Podbean, líder mundial en alojamiento de podcasts, se ha unido como patrocinador corporativo, reconocimiento a los ganadores de LPA de Estados Unidos, España, Uruguay, Colombia, México, República Dominicana, España, Costa Rica y Puerto Rico.David Xu, CEO de Podbean dice: "Podbean se enorgullece de apoyar las diversas voces del podcasting".Los finalistas compitieron en 10 categorías, 4 premios nacionales, 1 premio internacional y el codiciado Podcast del Año (LPA 2017). En total Podbean, Audio Dice y Undercover Makeup están honrando a 16 ganadores de LPA.¿Cómo se decidirá los ganadores?Un panel de jueces internacionales ha seleccionado a los ganadores. Los podcasts fueron seleccionados como finalistas por sus respectivos países y categorías. El panel de jueces tuvo la tarea de nombrar a los finalistas y al eventual ganador del codiciado Podcast del año 2017.Los ganadores de sus respectivas categorías y países, junto con el premio internacional y el podcast del año 2017 recibirán una "estatuilla de un micrófono" (trofeo) en reconocimiento a su excelencia que pueden mostrar al mundo y lo más importante sus oyentes.Pronto anunciaremos la fecha para la ceremonia de los ganadores. Para obtener información detallada sobre los finalistas, puede visitar el sitio web de Latin Podcast Awards [punto]com.A continuación, les presentamos los finalistas para el LPA 2017Latín Podcast 2017 Premio "Internacional"Kryptocast- Costa RicaGordos de Tanto Pop- UruguayEmilcar Daily- EspañaTe Invito un Café- República DominicanaEmilio Cano Molina, Nikolas Urruzmendi, Andy Arias y Robert SasukeLatín Podcast 2017, "Podcast del Año"Sangre Celestial - Gisele Regatao, KCRW.comTe Invito un Café - Robert Sasuke, AudioDice.netSer Padre está de Madre- Danny Cruz y Nancy Sosa, UforiaOnDemand.com (Univision)Cambio 180- Melvin Rivera Velázquez- Cambio180El Metapodcast-Joss Green- PuntoPrimario.comVía Podcast- Melvin Rivera Velázquez- Viapodcast fmLatín Podcast 2017, "Estados Unidos de América" ​​(Estados Unidos)LEJADECH- Carlos Malovini- LejadechVía Podcast- Melvin Rivera Velázquez- Viapodcast fmSer Padre está de Madre- - Danny Cruz y Nancy Sosa, Uforia On Demand (Univisión)Potencial Millonario- Felix A. Montelara, Red de Datos AudioSangre Celestial - Gisele Regatao, KCRWCambio 180- Melvin Rivera Velázquez- Cambio180Latín Podcast 2017, Por "Categorías"Atrs, Literatura y Música• Talento Escondido• El Escribidor• Sangre Celeste• El Bacán Bacán PodcastNegocio• Canal de Alta EspecialidadDisruptivo• Líderes en Movimiento• wcj Logra tu sueñoSociedad y Cultura• Somos AfrobolivianosPrepárateFamilia y Educación• Mirada Científica• Ser Padre Está de Madre• CapicúaFMHobbys y Juegos• Autos y Carreras• Juego recargadoPodcasting• El Metapodcast• Vía PodcastReligión• Cambio 180LEJADECH• ConCiencia PodcastAutoayuda• Te Invito un Café• Potencial MillonarioTecnología• El Siglo 21 Es Hoy• Emilcar Daily• Haga clic en Deportes PodcastsTV y Cine• Kryptocast• Gordos de Tanto PopAcerca de Podbean:Podbean como líder de la industria por más de diez años, ha estado proporcionando servicios innovadores de podcasting. Podbean ofrece una interfaz fácil de usar que integra herramientas de publicación, administración, distribución, monetización y análisis en una plataforma de podcasting fácil de usar. La comunidad de Podbean está compuesta de una base de más de 140,000 podcasters. Las aplicaciones de Podbean para Android e iOS han alcanzado más de 1 millón de instalaciones, con más de 300.000 usuarios activos mensuales. Para obtener más información, visite https://www.podbean.com Acerca de Audi Dice Network:Audio Dice es una red de audio digital a demanda que apoya a los oyentes bilingüe (Inglés y Español). Audio Dice sirve principalmente a iberoamericana y oyentes de podcasts basado en los Estados Unidos, para el mundo. Audio Dice es una división de Potential Millionaire Media Group (PMMG), una compañía de medios digital líder en las América mediante su red de podcasts independientes de todo el mundo. Audi Dice ofrece contenido de audio digital que satisface los valores compartidos de la audiencia Latina y la pasión por todos los géneros de podcasting bilingue. Para más información puedes contactar Audiodice [punto] netAcerca de Undercover Maquillaje:Undercovermakeup es una línea de cuidado de la piel cuidadosamente seleccionados y productos de maquillaje para hombres y mujeres. Undercover Makeup es fabricado en los Estados Unidos utilizando los mejore ingredientes naturales disponible. Los productos Undercover Makeup no utilizan animales en sus preubas y están libres de crueldad. Undercover Makeup es un pequeño negocio americano con productos hechos en América para ayudarle verse bien. Para más información contacte a Undercovermakeup [punto] com.