Contratos de trabajo irregulares

-- La Unión General de Trabajadores (UGT) valoró ayer que las trabajadoras de ladel Hospital Vega Baja, en Orihuela, están sufriendo un empeoramiento en sus derechos laborales debido a que lade este servicio no ha sido renovada por la Generalitat.Desde el sindicato recordaron que el servicio salió a concurso pero quedó desierto. Eso ocurrió en abril y desde entonces se mantiene una prórroga del contrato con la mercantil que gestionaba las instalaciones para evitar el cierre. Debido a esa situación, desde UGT aseguran que las empleadas están sufriendo una serie de agravios, como que no se realizan sustituciones por bajas médicas o vacaciones, que se les somete a una excesiva carga de trabajo e incluso que les falta diverso material para efectuar el trabajo.La responsable Provincial del Sindicato de Restauración Social de Alicante, Carmen Reina, aseguró ayer que se ha mantenido una reunión con la empresa para abordar las quejas pero se les aseguró que «no van a hacer nada para remediar las cargas de las trabajadoras debido a la obligación que les impone la dirección del Hospital (de mantener el servicio) y https://www.pedirvidalaboral.org las pérdidas económicas que les supone». En ese sentido se argumenta que «las trabajadoras están en un límite en el que se plantean incluso en hacer parones y huelga».Desde la agrupación sindical se valoró también que «la mala gestión de la empresa está haciendo que la cafetería de público del Hospital no consiga clientela y no tenga beneficios, por lo que las trabajadoras temen el cierre de la misma y la perdida de sus puestos de trabajo».Desde UGT «reivindican la solución de estos problemas con la mediación de la dirección del Hospital y la empresa para que las trabajadoras de la concesión no sean las más perjudicadas»Por su parte, la dirección del Departamento de Salud de Orihuela valoró ayer que está «cumpliendo con su compromiso de dar un servicio de cocina a los pacientes y que se sacó a licitación dicho servicio hace unos meses». En ese sentido se explicó que las empresas que concursaron no cumplían con los requisitos para ser adjudicatarias. Fue por ello que tras quedar desierta, la dirección volvió a sacar aeste servicio con nuevos pliegos de condiciones, que mejoran el servicio de cafetería que se ofrece a los profesionales sanitarios que permanecen de guardia. «Actualmente este proceso se encuentra en marcha y en breve se hará pública la oferta para que las empresas puedan concursar. La dirección del Departamento se solidariza y apoya a todos los trabajadores de la empresa que están sufriendo este periodo de transición». «Lamentamos la situación que están viviendo y deseamos que la próxima empresa adjudicataria lidere unas condiciones laborales acordes a los convenios establecidos de los trabajadores»