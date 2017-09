iTunes Video & Apple Music Premiere Sarasate's Carmen Fantasy Video by Shred Senorita Great Kat

Ole! Sarasate's Carmen Fantasy stars Shred Senorita The Great Kat's stunning Guitar & Violin virtuosity, along with Carmen & Don Jose dancing an Argentine Tango.

iTunes Video & Apple Music Premiere “Carmen Fantasy” by Great Kat

-- iTunes Video & Apple Music Premiere Sarasate's "Carmen Fantasy" Music Video by Shred Senorita Great Kat!WATCH at https://itunes.apple.com/us/music-video/sarasates-carmen-fantasy/id1278367150Ole! Sarasate's Carmen Fantasy stars Shred Senorita The Great Kat's stunning Guitar & Violin virtuosity, along with Carmen & Don Jose dancing an Argentine Tango. Matadors, bullfighters, masked gimps and the world's fastest guitar/violin shredder, The Great Kat make the ultimate over-the-top, insane Hard Rock/Classical music video a must-see! Watch now: https://itunes.apple.com/us/music-video/sarasates-carmen-fantasy/id1278367150New Music Video from Upcoming Great Kat DVD!http://www.greatkat.comPHOTOS:Carmen Music Video:http://www.greatkat.com/08/sneakpeek/carmenfantasystill143logo2.jpghttp://www.greatkat.com/08/sneakpeek/carmenfantasystill58logo6-1200x1600.jpgSarasate's "Carmen Fantasy" from NEW Great Kat DVD coming in 2017!! DVD Features ShredClassical masterpieces from Beethoven, Vivaldi, Sarasate, Rossini, Liszt, Bach. Terror, Bazzini, Chef Great Kat, Paganini & More shred insanity from The Great Kat Guitar/Violin Double Virtuoso!! https://itunes.apple.com/ us/music-video/ sarasates-carmen- ... CD Review Copies Available for The Great Kat's "VIVALDI" CD featuring Sarasate's "Carmen Fantasy"!For CD review copies, contact:Karen Thomas/Eva YutaniThomas PR (631) 549-7575Emails: karent@thomas-pr.com , eyutani@thomaspr.com http://www.greatkat.comAbout The Great Kat:Legendary Guitar/Violin Double Virtuoso, The Great Kat http://www.greatkat.com is the world-famous Juilliard graduate Classical Violin Virtuoso/Carnegie Recital Hall Violin Soloist/Winner of "Artists International Competition, "TOP 10 FASTEST SHREDDERS OF ALL TIME" (Guitar One Magazine)/ "FAMOUS JUILLIARD SCHOOL ALUMNI" (Ranker.com)/"50 SENSATIONAL FEMALE GUITARISTS" (Guitar Player Magazine)/Reincarnation of Beethoven and the ONLY Guitar-Violin Double Virtuoso since Niccolo Paganini, UPDATING Classical Music for the FUTURE with VIRTUOSITY, SPEED, POWER & OUTRAGEOUS PERSONA!Links:The Great Kat Website: http://www.greatkat.comiTunes Music: http://itunes.apple.com/us/artist/great-kat/id384709526iTunes Video: http://itunes.apple.com/us/artist/the-great-kat/id368743108Twitter: http://twitter.com/greatkatguitar and https://twitter.com/greatkatviolinInstagram: https://www.instagram.com/katherineviolinguitar/YouTube: https://www.youtube.com/c/Greatkat