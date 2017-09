Rosenberg Fans Canada Ltd lance la version française du site Web ECFanGrid

Rosenberg- Canada- LinkedIN_ FR_ PR

-- Rosenberg Fans Canada Ltd, la filiale canadienne de la société mère allemande Rosenberg Group, a annoncé aujourd'hui le lancement de la version française de son site www.ecfangrid.ca, mettant en vedette l'ECFanGrid - une solution modulaire rentable pour les applications nouvelles et adaptées.Le nouveau site Web est facile à naviguer et met en évidence les fonctionnalités et avantages de l'ECFanGrid."Notre stratégie consiste à utiliser plusieurs ventilateurs à commutation électronique plus petits et très efficaces, au lieu d'un ventilateur plus grand et inefficace. Avec le lancement de notre nouveau site Web, nous allons fournir une ressource à guichet unique pour aider nos clients à utiliser au mieux les ECFanGrids dans leurs nouveaux projets de rénovation."a commenté Alex Loginov, vice-président de Rosenberg Fans Canada Ltd., lors du lancement.Le nouveau site souligne les subventions gouvernementales et les programmes incitatifs locaux qui peuvent fournir des ressources pour des projets de rénovation ou d'économie d'énergie. Les programmes sont disponibles partout au Canada. Cela ne s'arrête pas là; la carte interactive du site affiche de manière appropriée les programmes disponibles par province et fournit des liens vers ces programmes. http://www.ecfangrid.ca propose des vidéos de formation et des catalogues de produits plein de spécifications et de détails, ainsi que des liens vers des publications techniques, comme les livres blancs, dans la section de téléchargement.###Rosenberg Fans Canada Ltd. a servi des clients canadiens de son siège social à Mississauga, en Ontario, depuis 2005. Les clients apprécient les programmes de stockage, le support technique local et les solutions de fabrication à valeur ajoutée que Rosenberg fournit. Le personnel expérimentéet compétent de la société travaille avec les clients pour sélectionner la meilleure solution de mouvement de l'air pour leur application. Nous desservons diverses industries telles que: le CVAC, la réfrigération, les chemins de fer, les énergies renouvelables, les appareils commerciaux et résidentiels, les équipements médicaux et les télécommunications, pour n'en nommer que quelques-uns.L'équipe de Rosenberg Fans Canada Ltd. s'efforce de fournir des services professionnels aux clients et s'efforce de fournir des réponses adéquates pour vous aider à prendre des décisions éclairées. Nous vous invitons à nous contacter.Tél: (905) 565-1038 (Siège social)Tél.: (514) 592-7462 (QC, N.-É., N.-B., NF)Tél: (403) 992-6042 (SK, AB, BC)Fax: (905) 565-0161Courrier électronique:info@rosenbergcanada.com http://www.rosenbergcanada.com ; http://www.ecfangrid.ca