Utilities e Credit Management: il 21 Settembre il Webinar sulle tecnologie digitali

-- Negli ultimi dieci anni ilsi è trovato ad affrontare sfide ogni giorno più complesse nella gestione del credito. Sempre in aumento infatti sono i ritardi nei pagamenti, le insolvenze e lo switching delle utenze che si ripercuotono negativamente sui margini di profitto e sulla redditività aziendale.Come migliorare allora la produttivitàdelle attività di recupero crediti? Come ridurre il numero delle fatture scadute e non incassate? Come risolvere le controversie più velocemente e ridurre il DSO (Days of Sales Outstanding – tempo medio di incasso)?Saranno questi alcuni dei temi caldi di discussione che daranno vita il prossimo 21 Settembre al Webinar gratuito dal titolo "" interamente dedicato alla gestione del credito nel settore Energy & Utilities.Il webinar, promosso dapresenterà in anteprima la nuova piattaforma, creata per ridurre gli insoluti ed ottenere il massimo beneficio dalle operazioni di Credit Management con lo scopo di aiutare le aziende del settore Energy & Utilities a ottimizzare le operazioni di riscossione e arginare gli insoluti. Attraverso l'utilizzo di tecnologie IT innovative il webinar mira a promuovere best practices e procedure di incasso strutturate e integrate nei processi aziendali in grado di ridurre al minimo il rischio di mancato incasso.L'innovazione IT è da qualche anno uno dei progetti ad alta priorità d'investimento per le imprese del settore Energy &Utilities perché in grado di abilitare nuovi modelli di business, di portare esperienze e soluzioni concrete e di anticipare le tendenze delle utilities del futuro anche nel settore delPer saperne di più, iscriversi o richiedere una demo personalizzata: