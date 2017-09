Lentilele de contact iti usureaza ziua

Acuvue Moist lentile contact

-- Oricum ar arata ziua ta, este mai usoara daca alegi lentilele de contact Acuvue. Lentile moi, acestea au un grad mare de permeabilitate a oxigenului, ceea ce inseamna ca nu iti creeaza disconfort atunci cand le porti. Acestea permit ochiului sa se hidrateze foarte bine, ceea ce inseamna ca nu mai este nevoie, de exemplu, sa folosesti picaturi pentru ochi.Lentilele de contact Acuvue pot fi torice, pentru persoanele care sufera de astigmatism, pot fi colorate, pentru cei care isi doresc o schimbare de look, dar si bilunare. Lentilele de contact Acuvue pot fi purtate si de catre cei care sufera de miopie. Se adreseaza, de asemenea, si persoanelor care poarta ocazional lentilele, in restul timpului preferand ochelarii.Pentru ca sunt foarte comode, acestea sunt foarte usor de suportat de catre persoana care le poarta, ochiul se obisnuieste foarte bine si foarte repede cu acestea.Lentilele torice, pentru corectarea astigmatismului, sunt, la randul lor, de o foarte buna calitate si ii ofera ochiului toata lejeritate de care are nevoie.Continutul de apa al modelelor Acuvue este unul destul de ridicat, de aceea aceste lentile sunt foarte usor de folosit si de suportat. Ofera o vedere clara, fara sa apara probleme.Gama dioptrica valoreaza in functie de modelul de lentileIn ceea ce priveste gama dioptrica a acestor lentile, aceasta este diferita in functie de model. Astfel, exista modele care au o gama dioptrica de la -12 la +8, in timp ce la alte modele dioptriile sunt cuprinse intre -9 si +6.Este important ca orice persoana care recurge pentru prima data la o pereche de lentile de contact sa ceara sfatul unui specialist oftalmolog inainte de a le achizitiona. De asemenea, din momentul purtarii trebuie sa respecti termenul de vaalbilitate inscris pe cutie, acestea nu trebuie sa mai fie purtate dupa ce expira, pentru ca exista risc de aparitie a unor infectii, dar si de iriatatie a ochilor. In plus, vederea poate sa devina neclara.Sursa Optilen.ro: https://www.optilen.ro/ acuvue.html