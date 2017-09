Scoala Reiki Do isi anunta activitatea prin Cursuri Reiki Incepatori

El este profesor Reiki conform Scolii Japoneze de Reiki si practicant karate japonez 2 Dan Japan Karate Federation. Invata la scoala de karate Japonez Bucuresti si preda karate in sector 3 grup scolar.

-- Alexandru Simionescu fondatorul Scolii de Armonizare Reiki Do, este initiat, printre altele, pe cele mai scurte linii energetice japoneze:El este profesor conform Scolii Japoneze de Reiki, ce difera total de Reiki practicat de scolile occidentale.Cu o activitate terapeutica Reiki de peste 10 ani, el este de asemenea implicat activ si in practica artelor martiale. Are centura neagra 2 Dan recunoscuta de Japan Karate Federation, se antreneaza Scoala Japoneza de Karate Bucuresti si preda in cadrul ei la un grup scolar in sectorul 3 Bucuresti.Ce este important de evidentiat in activitatea lui:· > In ciuda varstei de 50 de ani el inca practica activ sport, arte martiale, participand in competitii interne si internationale.· > Invataturile sale prin cursuri reiki incepatori se refera tocmai la predarea si invatarea lucrului cu o sursa de energie armonizatoare nelimitata, generatoare de vitalitate, sanatate, la modul real concret.· Astfel la cursuri reiki incepatori studentii lui primesc tiparul energetic dar si cunostintele pentru a deveni terapeuti vindecandu-se pe sine si pe altii, crescandu-si resursele vitale, imbunatatindu-si considerabil nivelul de viata.· Daca Sensei Usui preda in trecut Iluminarea Satori, Simionescu prin Scoala Reiki Do preda trezirea mentala in primul rand, ca prim pas. Bineinteles scopul Reiki de atins intr-un final este cel de implinire, iluminare stabilit de sensei Usui.Experienta vasta a fondatorului Scolii Reiki Do in viata profesionala si in cea de business, adauga un plus pentru Cursuri Reiki Incepatori sustinute.Are experienta profesionala de peste 30 de ani in comert international si comunicatii corporate, absolvind Universitati Tehnice si Economice de stat.Cursuri Reiki Incepatori http://www.reikido.ro/ cursuri-reiki- incepatori/ se tin in Bucuresti si Constanta fiind anuntate pe site-ul Reiki Do http://www.reikido.ro/ . Acest site Reiki Do, prezinta intr-un mod unic abordarea materiala si spirituala a vietii prin Reiki. Prin partea de blog, veti putea consulta o serie de articole utile cu informatii concrete despre cum va puteti imbunatatii viata la propriu.Vizitatorii siteului sau Reiki Do http://www.reikido.ro/, au posibilitatea sa se inscrie la cursurile sale, sau la newsletterul Reiki Do in partea de sus a site-ului.