Suplemento Pionero para Migrañas Akeso gana "MigreLief"® Demanda por Derechos de Marca Registrada

Contact

Akeso Health Sciences, LLC

8007588746

***@akesohealth.com



-- Akeso Health Sciences, LLC anunció hoy que un corte federal en Oregon ha juzgado a favor de Akeso en su demanda contra Quantum, Inc., en relación con la marca registrada– el juez ajudició propiedad exclusiva de la marca registrada MigreLief® y daños y perjuicios de más de $400.000. Además, el juicio prohíba que Quantum use la marca registrada Migrelief y requiere que Quantum destruya, retire, y retenga todo tipo de envase que lleva la marca registrada MigreLief. Staci Riordan, Aaron Brian, y sus colegas en Nixon Peabody, LLP. Representaron a Akeso en la litigación.Co-fundador y Prinicipal Oficial Científica Curt Hendrix inventó la fórmula paraen los finales de los 1990s y le galardonó varios patentes en los Estados Unidos relacionados con composiciones únicas de partenolida (un compuesto derivado de la planta matricaria), magnesio, y riboflavina. Durante más que quince años, personas que sufren con migrañas confiaban en la patentada MigreLief® Triple Therapy with Puracol™ de Akeso.Durante este tiempo, Akeso les dieron a Quantum derechos de distribución limitados para la formula patentada. No obstante, cuando Akeso terminaron los derechos de distribución limitados, Quantum lanzaron un producto con ingredientes diferentes y lo vendieron al público con el mismo nombre MigreLief. "Muchos consumidores y profesionales de salud estaban muy confundidos y pensaron que hemos cambiado nuestra formula," dijo Hendrix, quien siente contento a progresar después del juicio. "Pasamos muchos años en desarrollar la marca y la reputación. -ha cambiado las vidas de muchos pacientes quienes sufren con migrañas y es recomendado por muchos profesionales de salud, así que me siento aliviado que la confusión va a terminar," Hendrix continuó.Akeso reinvirtieron el éxito dedesarrollando y aumentando los productos que ofrecen. Desde que lanzaron el original MigreLief suplemento para aliviar migrañas para los que sufren migrañas crónicas, Akeso añadieron Children's MigreLief® (2-11 años de edad), MigreLief+M (migrañas relacionadas con menstración/hormonas) y MigreLief-NOW, un suplemento de acción rápida para usa cuando sea necesario. – "Ahora que la disputa con Quantum ya está en el pasado, Podemos concentrar en lanzando nuestros nuevos productos para condiciones específicas en las áreas de reposo, salud articular, salud de seno, y salud de visión," dijo Hendrix. El lanzamiento más reciente de Akeso es "Calm and Clever," un suplemento dietético dirigido a la memoria y el estrés.Sobre Akeso: Los MigreLief® productos de Akeso son disponibles en MigreLief.com y en otras detallistas en línea, en tiendas nutricionales, y farmacias independientes en todo el país. (Localizador de tiendas: MigreLief.US), y por llamar a 1-800-758-8746. Profesionales de salud, revendedores o distribuidores interesados en revender suplementos dietéticos de Akeso incluyendomanda un email a info@AkesoHealth.com , llama 1-800-MigreLief o 1-800-758-8746.