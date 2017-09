Obras y construcción en Torrevieja

Se asignarán más de 100 contratos para realizar las reformas

-- El Ayuntamiento deha dado publicidad a 100 contratos menores en los dos años de mandato que se acaban de cumplir ahora. Mediante la fórmula de adjudicación directa, conocida popularmente como «a dedo», que incluye todos los servicios, suministros u obras encargados por debajo de los 50.000 euros, se han contratado servicios por valor de más de dos millones de euros durante el mismo period una de las principales empresas son las que realizarán los trabajos de reformas.La legislación no exige dar publicidad a estos procedimientos pero el actual equipo de gobierno se impuso la regla de dar a conocer cada uno de los procedimientos como medida de transparencia en la gestión de gobierno. Y la ha cumplido.El último anuncio publicado ha sido la oferta para imprimir durante varias semanas el Semanario local Vista Alegre -que va a agotar su contrato vigente en breve-. El primero de este mandato se destinó a dar publicidad a la adjudicación de unas obras en un colegio de Primaria. Entre ambos contratos se han encargado trabajos de todos los departamentos, desde pequeñas obras hasta actos culturales y eventos -los más numerosos-.La medida cumple varios objetivos al mismo tiempo. Por una parte, da opción, en teoría, a cualquier empresa interesada en ofrecer el trabajo, a ponerse en contacto con el Consistorio y realizar una oferta. Los anuncios de licitación se publican en la web municipal a través de un apartado específico de «contratos menores» distinto al perfil del contratante.Para cada oferta hay un enunciado, una exposición del trabajo a realizar, un plazo de presentación de ofertas, normalmente diez días, y un correo electrónico de contacto,el del concejal del departamento que demanda el servicio. Por otra parte, la pestaña en la web municipal está disponible a cualquier usuario no solo para las empresas. Cualquier vecino puede conocer las condiciones y el precio del servicio más IVA.La medida de publicitar todos los contratos menores fue adoptada por el concejal de Hacienda y Contratación, José Hurtado (Los Verdes), tras recoger la iniciativa del edil de Empleo, Víctor Ferrández (IU), que comenzó a dar publicidad a los contratos menores de las áreas de las que era responsable. La idea era dar a conocer la gestión municipal con la herramienta de contratación que más se utiliza en cualquier administración local, el contrato menor. La más usada, especialmente, porque exige un procedimiento sencillo, sin plazos amplios, ni un periodo de análisis de ofertas elevado. Y, sobre todo porque permite la adjudicación directa, «a dedo», totalmente legal, a la empresa que el Ayuntamiento quiera que haga el trabajo.En definitiva, «garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, adquisición de bienes y contratación de servicios, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa», según reza la circular municipal.La publicidad a estas adjudicaciones directas también debería evitar la «tentación»de fraccionar las contrataciones a la empresa de reformas en Alicante https://reformasalicante.es http://www.simoninteriores.com lo que es Una práctica ilegal -y muy perseguida policial y judicialmente ahora- que permite contratar a la misma empresa por un trabajo valorado en más de 18.000 euros acumulando varios contratos menores, eludiendo la posibilidad a otras de prestar el servicio y acortando los complejos y largos plazos de tramitación.PlazosPlazos que, por otra parte, son la auténtica pesadilla de la gestión de Contratación en cualquier Ayuntamiento, y que en el caso del torrevejense, solo para ceñirse a lo que exige la legislación de contratación en el sector público, ha provocado que numerosos servicios se hayan quedado al «descubierto», sin contrato, porque mientras ha expirado su contrato vigente todavía se está tramitando el nuevo que debe sustituirlo.La herramienta de publicidad ha funcionado en lo básico pero con algunos «peros». Por ejemplo, se publican los detalles, el plazo, el tipo de trabajo pero nunca qué empresa ha sido la adjudicataria. Algo que impide comprobar si el municipio se «repite» a la hora de beneficiar a una firma determinada en el mismo departamento, algo muy habitual, por ejemplo, en el área de Cultura. Otra pega importante es que no toda la actividad de contratos menores aparece reflejada en la web.Por razones de urgencia se contratan servicios que ni tan siquiera pasan por este apartado municipal. Un argumento, la urgencia, que puede haber servido en ocasiones a algunas concejalías para eludir la orden del edil de Contratación de que se publicite todo.