Acciones contra el turismo de borrachera

-- Claros y rotundos. Los hoteleros de Benidorm entraron ayer en elabierto entre bares de la primera línea de la playa de Levante para dejar constancia de que desde sus negocios no se auspicia el conocido ya como turismo de borrachera. Una problemática que viene de lejos en la capital de la Costa Blanca pero que este año se ha incrementado hasta el punto de que cerca de una veintena de comunidades de propietarios de la zona afectada han presentado una cascada de quejas en el Ayuntamiento para solicitar al gobierno local medidas de urgencia frente al aumento del incivismo por parte de los viajeros. Algo que ayer suscribieron los empresarios consultados por este diario, quienes además de pedir a la autoridad municipal que actúe para evitar un estallido deentre residentes y visitantes se defendieron al asegurar que este tipo de clientes llega a la ciudad por otras vías diferentes a la oferta reglada.Así las cosas, el presidente de la patronal hotelera Hosbec, junto con el propietario del buscador Goinnto ( https://www.goinnto.com/ ),Toni Mayor, achacó el aumento de esta problemática al incremento de la. «La economía colaborativa propicia la llegada de este tipo de clientes», consideró el líder de la asociación empresarial a la vez que aseguró que en los alojamientos cada vez se registran menos incidentes por gamberrismo. Incluso en aquellos hoteles donde se cuenta con la oferta del «todo incluido» se han limitado mucho este tipo de comportamientos, según explicó ayer Mayor, quien pese a ello lanzó un claro aviso a navegantes. «La tolerancia no debe confundirse con la inacción de la autoridad municipal», alertó el presidente de Hosbec a la vez que vaticinó que la acumulación de esa inacción puede provocar «tensiones indeseadas» entre vecinos y turistas por lo que, a su juicio, «el incivismo debe tener consecuencias»Un claro mensaje que también suscribió ayer Jose María Caballé, el presidente de la cadena hotelera Servigroup, la más potente de la ciudad turística que no forma parte de Hosbec. «Hace tiempo que preferimos tener nuestros establecimientos al 60% de ocupación pero tratar con un cliente de calidad», defendió ayer el empresario, quien también cargó contra la «inacción»de las autoridades locales y exigió más contundencia, en este sentido.«Hay una serie de intereses entre empresarios hosteleros, clientes y autoridades municipales», consideró Caballé, quien calificó de «demencial»las imágenes que ofrecen algunos turistas a plena luz del día en el paseo de la playa de Levante.Medidas en marchaRestringir la venta de plazas a través de la touroperación o establecer un mínimo de noches para contratar una estancia son algunas de las medidas que ya han puesto en marcha los hoteles que forman parte de la cadena Servigroup con el fin de poner coto al conocido como «turismo de borrachera».En esa misma línea, hace un año el pleno aprobó la creación de una ordenanza cívica para intensificar las sanciones ante los excesos de los turistas que todavía está pendiente de redacción.