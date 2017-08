Cómo estar perfecta en el vestido de tus sueños

¡Hola! Quiero contaros mi historia de "boda". Probablemente cada mujer tiene una historia parecida.

-- ¡Hola! Quiero contaros mi historia de "boda". Probablemente cada mujer tiene una historia parecida. La mía está lejos de ser romántica, pero espero que sea útil para las mujeres prácticas que quieren estar guapas y sentirse cómodas al mismo tiempo.¡Desde que era una niña sabía perfectamente cómo tendría que ser mi vestido de boda! Quería que fuese bastante voluminoso, sin tirantes, y con la espalda descubierta . Pero cuando se acercó el momento, no pude encontrar nada parecido en las tiendas. Por ello decidí hacer el vestido de mis sueños a medida.Sabía exactamente lo que quería, así que pude describirlo rápidamente a la modista. Elegimos la tela y ella creó un boceto del vestido. Después todo lo que tenía que hacer era ir a las sesiones de prueba del vestido.Todo iba bien, así que apenas tenía que asistir a esas sesiones. Tengo un cuerpo bastante normal y unos pechos pequeños, pero aún así suelo llevar sujetador . Por supuesto, sabía que un vestido como el mío solo se podía llevar sin sujetador, pero esperaba apañármelas el día de la boda. Durante las sesiones de prueba del vestido sí que llevaba un sujetador. ¡El vestido se veía tan bonito puesto! Pero, como podéis imaginaros, estaba totalmente equivocada...Una semana antes de la boda me llevé el vestido a casa para probármelo una vez más y ver cómo me quedaría puesto en la ceremonia. Me puse mis tacones nuevos, me quité el sujetador, me probé el vestido y vi algo horrible :¡La parte de arriba del vestido se veía horroroso! Sin el sujetador mis pechos se veían planos y separados el uno del otro. Debido a esto, ¡había un enorme HUECO entre la parte de arriba del vestido y mis pechos!Estaba en pánico - ¿cómo iba a arreglarlo? Me puse un sujetador sin tirantes. No se veía mal, ¡pero el vestido tenía la espalda descubierta así que se veía el sujetador y era imposible ocultarlo! Por supuesto, ya era demasiado tarde para rehacer el vestido, así que decidí buscar ayuda en Internet. En un foro me aconsejaron comprarme un chal o un mantón para cubrir mi espalda ...Me pasé toda la noche llorando porque el chal estropearía todo el look. Primero, cubriría mi magnífica espalda y, en segundo lugar, la boda iba a ser en verano, ¡así que haría demasiado calor con un chal! Pero no había nada que pudiera hacer. Al día siguiente fui corriendo a la modista y le pedí que me hiciera un chal para la boda.Como es normal, estaba muy triste. Incluso el día de la boda prácticamente nada podía hacerme feliz. Una amiga mía vino por la mañana para ayudarme a vestirme con aquella ropa que tanto odiaba... Cuando vio el chal se sorprendió mucho y me preguntó que para qué lo necesitaba. Yo, apenas conteniendo las lágrimas, le expliqué que había cometido un error y que tuve que sacrificar tanto mi belleza como mi comodidad ."¡Pero si esto se soluciona en dos segundos!" dijo ella y se fue a casa. Me trajo dos copas de silicona abrochadas por el centro . Era Fly Bra , en mi opinión, ¡un invento magnífico para las mujeres!