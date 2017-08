Goma 2, tienda de escalada de Cornudella, se abre al mundo con la reparación de pies de gato

Goma 2, una pequeña tienda de artículos de escalada de Cornudella da el salto a la internacionalización gracias a Internet.

Contact

Pep Pascual

***@goma2.net Pep Pascual

End

-- La reparación de los pies de gato, una tarea tradicionalmente local, da un paso adelante con la recogida y entrega a domicilio en cualquier punto de Europa. Tanto la realización del pedido como el seguimiento de los pies de gato se puede hacer de manera sencilla mediante la web goma2.net.Pep Pascual, uno de los propietarios de la tienda, destaca que a menudo los escaladores tenían que desplazarse hasta el taller -o sus puntos de recollida - para resolar sus pies de gato. Al tratarse de un nicho de mercado muy específico, no hay muchos que se dediquen profesionalmente a la reparación de este tipo de calzado y encontrar un resolador que lo haga bien no era una tarea fácil. Con su sistema online de reparación de pies de gato, Goma 2 facilita a escaladores de cualquier lugar de Europa la reparación de sus zapatillas de escalada.La gran variedad de nacionalidades que reúne Siurana durante el periodo de escalada ha sido un factor clave para la internacionalización de Goma 2. Las montañas de Prades y El Montsant son una excelente zona de escalada y cada vez hay más forasteros que visitan el territorio para escalar sus vías.Muchos de estos clientes querían seguir teniendo el servicio de reparación de pies de gato que ofrece Goma 2 una vez volvían a su país. De este modo, con el sistema online, la empresa permite mantener este vínculo con escaladores extranjeros, incluso cuando no se encuentran en el territorio.Aunque el servicio online de recogida es bastante reciente, la respuesta de los clientes ha sido muy satisfactoria, tanto por la comodidad por parte del cliente como por la gran oferta que permite la web.En cualquier negocio, igual que en la escalada, es importante buscar nuevas oportunidades para seguir avanzando y crecer. Quedarse parado en un mismo punto es mucho más peligroso, apunta Pep Pascual. Aparte de la escalada, Goma 2 ( https://goma2.net/ ) ha ido ampliando su oferta con artículos de otros deportes de montaña, como el alpinismo, el senderismo, el trail running y hasta el barranquismo. Ahora, la empresa busca ampliar el mercado mediante el servicio internacional de reparación de pies de gato.