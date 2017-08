Servicios de catering en la provincia de Alicante

Spread the Word

-- Varios grupos de vecinos y ecologistas se están movilizando para evitar la instalación de una planta de reciclaje de escombros en Tibi, después de que el Ayuntamiento y las empresas que gestionarán el servicio hayan reactivado los trámites para poner en marcha el proyecto, el cual lleva seis años paralizado.En 2011 el Ayuntamiento de Tibi, entonces gobernado por el PSOE, impulsó la creación de una planta de reciclaje de escombros en las minas de arcilla de la partida Ronesa. El objetivo, tal y como recogió este diario, era dar solución a la falta de lugares donde agrupar este tipo de materiales y, a su vez, hacer frente a la aparición de vertederos incontrolados.Lo primero fue sacar a concurso la contratación de suelo y la gestión del servicio público de la planta de residuos de la construcción y demolición, aprobándose en el pleno del 31 de marzo de ese mismo año su adjudicación a la UTE RCD's El Aljibe Tibi.Después de seis años paralizado, las empresas concesionarias y el propio Ayuntamiento han reactivado los trámites para poner en marcha el proyecto, encontrándose con un problema que no esperaban, y es que es necesaria la caducidad del derecho minero para poder continuar adelante.Para ello, y a fin de que no suponga un perjuicio para el consistorio, el equipo de gobierno de aquí ( http://www.neocatering.com/ ) en Alicante ( http://www.alicante.es/ es ) ha alcanzado un acuerdo con los adjudicatarios para que éstos asuman los costes que deriven de adecuar la zona y tramitar dicha caducidad, lo cual se plasmará en un anexo al contrato una vez sea aprobado por el pleno municipal. Según el concejal Jorge Martínez, «es este anexo el que llevamos al pleno», que se celebrará mañana a las 19.30 horas.Si bien el proceso continúa adelante, los vecinos de las urbanizaciones cercanas a las antiguas minas de arcilla se están movilizando para que finalmente no se lleve a término, ya que consideran que se verán afectados por las molestias que generará la planta de reciclaje, así como desconfían de que los residuos que se gestionarán «sean sólo escombros, ya que junto a este tipo de material siempre hay otros que pueden ser tóxicos». Además, los afectados han recibido el apoyo de grupos ecologistas, ya que «estaría junto a la vía verde».El edil, asimismo, ha insistido en que el contrato se firmó hace años y que su paralización supondría «un importante perjuicio económico» para las arcas municipales, ya que «habría que indemnizar a la UTE RCD's El Aljibe Tibi». En cuanto a las posibles molestias que denuncian los vecinos, ha asegurado que «el Ayuntamiento será más meticuloso a la hora de estudiar el proyecto cuando lo presenten las empresas e intentará exigir medidas para evitarlo».El contrato, según anunció en su día este diario, es de diez años prorrogables y por un importe que roza los 12,5 millones de euros. Asimismo, según ha recalcado Jorge Martínez, éste empezará a contar a partir de que se inicie la explotación de la planta.Con todo, los vecinos han manifestado que continuarán con las movilizaciones, aunque ahora están a la espera de conocer si mañana prospera en el pleno l a aprobación del anexo.