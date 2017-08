Arctic Puzzles lanserer nettbutikk

AP logo7

-- Arctic Puzzles, en norsk produsent og leverandør av puslespill, kan melde at nettbutikken endelig er oppe og går.Virksomheten, som har puslespill som primærprodukt, ble startet i februar 2017. Etter måneder med intenst arbeid og produktutvikling, har man endelig kommet der hvor man kan presentere en kolleksjon med åtte motiver. Motivene, som er hentet fra norske landskap og dyreverden, kan pusles i 500 og 1000 brikker. Landskapsbildene viser blant annet Bergen og Fløyen på en vakker solskinnsdag, Ålesund i solnedgang sett fra Aksla utkikkspunkt og Lofoten på sommer- og vinterstid. Dyrebildene, som kommer i 500 brikker, viser tre av de mest ikoniske dyrene i norsk natur - elg, reinsdyr og isbjørn.Det er verdt å nevne at alle bestillinger med verdi over 600 kroner automatisk kvalifiserer til gratis frakt. Lageret til Arctic Puzzles ligger i Oslo og varene sendes neste dag. Forventet leveringstid til kunden er 2-3 dager.Nettbutikken, som er bygget på Shopify sin plattform, kan besøkes på http://www.arcticpuzzles.com/ collections/ nettbutikk