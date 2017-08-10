Ozon sauna terapi ve ozon tedavisi nedir? Ozon tedavi ile hangi hastalıklar iyileşir?

Contact

Mustafa Kara

***@ozontek.com.tr Mustafa Kara

End

-- Genel sağlama koruması aynı zamanda diğer hastalıkların bertarafı ya da daha fazla az düzeyde etkilenmesi demek. Bunun için beslenme alışkanlığı öncelikli değinilmesi gereken konu olurken, ikincil olarak ise takviyeler geliyor. Takviye denildiğinden sonradan ekim yapabilirsin. Ozon sauna aygıtı başlarında geliyor.Ozon sauna, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılmıyor gibi kilo kontrolü dengesinin yakalanmasında da aracı olarak ele alınıyor. Dünya genelinde kabul gören ozon tedavisi de bunlardan bir işaretidir.Ozon terapi ile koah, astım, varis, bel ağrısı, böbrek gibi hastalıklara elveda diyebilir. Bununla sonlandırabiliriz.Ozon tedavisi ortalama yirmi dakika kabin içerisine buhar basıncığıek yapılır. Bu süre içinde gözeneklerin altı milim altına kadar geçiş yapabilen ozon bakteri, virüs ve mantarları yok eder. Onlara yaşama alanı bırakmaz. Kanın hızla akmasına izin verirken kalp ritmini korur ve sağlık olarak boyutu destek.Aygıt ıslak zemin istemediği gibi su şebekesi bağlantısına da ihtiyaç duymaz. 2.5 gram basınca kadar ayarlanabilir olması oda sıcaklığı dengesini de korumaktadır.