LAND OHNE ÜBEL ist ab sofort in deutscher Sprache erhältlich

Der gefeierte historische Roman des vielfach preisgekrönten Autors Matthew Pallamary wurde als erstes seiner Bücher ins Deutsche übersetzt und ist weltweit sowohl als gebundene Ausgabe wie auch als E-Book erhältlich.

Land ohne Übel

-- Die deutsche Übersetzung des Romans von Matthew J. Pallamary über den ersten Kontakt zwischen den Jesuiten und den Indianern Südamerikas schildert die Konflikte, die durch das Aufeinandertreffen zweier Kulturen entstehen. Das Besondere an dieser Geschichte ist jedoch, dass sie, anders als üblich, nicht aus der Sicht der herrschenden, sondern aus der Perspektive der unterdrückten Kultur erzählt wird, die häufig nur mündliche Überlieferungen hinterlassen hat.Aus dem Englischen von Annika Mirwald.wurde aus der Sicht der Indianer geschrieben.Als zeitlose Botschaft an die universelle Seele beschreibtdie Geschichte der Guarani in Südamerika und deren Bestreben, während der europäischen Angriffe des 18. Jahrhunderts ihre Kultur zu erhalten. Schamanentum, historische Konflikte, Erwachsenwerden und eine bewegende Liebesgeschichte bilden das Kernstück dieses sorgfältig recherchierten Romans.wurde, in Zusammenarbeit mit dem innovativen Regisseur Agent Red aus Los Angeles, von Autor Pallamary zu einer abendfüllenden Bühnen- und Skyshow adaptiert und von Sky Candy, einer Trapezgruppe aus Austin, Texas aufgeführt. Die Show war nicht nur bereits zur Premiere, sondern auch während der letzten drei von insgesamt acht Aufführungen komplett ausverkauft. Prächtig gestaltet durch Luftakrobatik, Tanz, Capoeira, Flow Arts, gesprochene Worte, Gebärdensprache und Gesang beeindruckte die visuell-dynamische Performance mit bewegender neuer Musik von ortsansässigen Künstlern sowie bahnbrechendem Video-Mapping des international gefeierten Projektionskünstlers João Beira. Die Entstehung der Show wurde für die KPBS-Reihe „Arts in Context" aufgezeichnet und diese Folge anschließend für einen Emmy nominiert.Das Wasser toste. Seine Augen blieben fest geschlossen und seine Finger wurden taub. Seine Füße schmerzten. Würden seine Hände kraftvoll genug sein, erneut zuzugreifen, wenn er losließe? Er musste es versuchen, doch die Angst hielt ihn gefangen. Plötzlich vernahm er neben dem Rauschen des Wasserfalls ein anderes Geräusch neben sich und dann erklang die Stimme seines Vaters.„Sieh nicht nach oben oder unten. Das Geheimnis, die Angst zu besiegen, liegt darin, deinen Verstand an einem Ort zu halten und nicht darüber nachzudenken, was geschehen ist oder was geschehen könnte. Nur hier. Nur jetzt. Alles andere ist bedeutungslos."-- Auszug aus LAND OHNE ÜBEL„LAND OHNE ÜBEL ist eine interessante und tiefgründige Lektüre für diejenigen, die mehr über den Konflikt und die Wahrheiten der Vergangenheit und Gegenwart eines Volkes erfahren wollen, das keinen Widerstand leistet. Die Guarani in dieser Geschichte tragen eine Stärke in die Zukunft, die zwar nicht frei von Risiken, jedoch voller Hoffnung ist. Vielen Dank.", Schriftstellerin und Dichterin der„Falls Ihnen der Filmvon Roland Joffé gefallen hat, werden Sie auch von dieser Geschichte begeistert sein, die die Perspektive der Guarani eindrucksvoll wiedergibt. Eine antike und magische Kultur auf der Suche nach dem verlorenen Paradies. Ein Werk, das Sie zugleich bewegen und erzürnen wird. Pflichtlektüre", Autor vonund„Eine gelungene Mischung aus kreativer Phantasie und tiefgründiger, wissenschaftlicher Forschung, beide angetrieben durch Matthew Pallamarys philosophischen Idealismus. LAND OHNE ÜBEL ist ein weiterer Beweis dafür, dass ein spannender Roman Konflikte brodeln lassen kann, ohne die Menschen auf der einen Seite kategorisch als Bösewichte abzustempeln, sondern einfach alle als gute Seelen zu charakterisieren, deren grundsätzliche Einstellungen sich unterscheiden."--, Kritiker und Autor vonPallamary fesselt die Herzen mit einer bewegenden Geschichte über Menschen, die zwischen den Welten gefangen sind - der Vergangenheit, der Zukunft und dem, was möglich ist... --, Autor vonund„Lesen, vertrauen, den Horizont erweitern und zu der Erkenntnis kommen, dass auch wir alle einst dort waren...EINDRUCKSVOLL!"--Autor vonLAND OHNE ÜBEL ist eine großartige Lektüre für all diejenigen auf der Suche nach Einsicht und Inspiration für ihre eigene spirituelle Reise.--, Autor von„Schon nach den ersten Absätzen suchte ich eilig nach dem Soundtrack von Ennio Morricone zu „Mission", einem Film, der Spuren hinterlässt. Dieselben Spuren, die auch LAND OHNE ÜBEL hinterlässt, welches die gleiche Geschichte aus der Sicht der Guarani erzählt, die dieses Schicksal erleiden mussten. Der Mensch, nackt vor der unberührten Natur, ausgestattet mit nichts als reiner Intelligenz und Spiritualität, die aus der Wechselwirkung beider Eigenschaften hervorgehen. Und dem gegenüber der weiße Mann, der Eindringling, welcher mit Donnerstöcken bewaffnet eintrifft, um alles zu zerstören, was ihm in die Quere kommt, während er sein Kreuz schwingt"., Autor von„Bravo....Bitte mehr davon!" --, Autor von„Nicht mehr, seit Tolstoy einen Federkiel in den Händen hielt..." --, Autor von„Land ohne Übel" ist eine spannende, ausgewählte Lektüre von Matthew J. Pallamary, äußerst empfehlenswert. --Elemente von Carlos Castaneda, Peter Mathiesson, und Gabriel Garcia Marquez vermischen sich spielend miteinander... und doch schafft es Pallamary, ein außerordentlich authentisches Netz zu spinnen. --Die deutsche Ausgabe vonfinden Sie unter: