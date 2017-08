Terra sem Males agora está disponível em português

O criticamente aclamado romance histórico do multi-premiado autor Matthew Pallamary foi traduzido para o português e lançado tanto em formato impresso quanto eletrônico, com distribuição global.

Tera Sem Males

-- Traduzido para o português, o romance histórico de Matthew J. Pallamary aborda o primeiro contato entre os jesuítas e os indígenas na América do Sul, explorando o conflito que resulta do choque entre as culturas. Mas essa narrativa é diferente, pois a história geralmente é escrita pela cultura dominante - especialmente quando a cultura dominada conta apenas com tradições orais.foi escrita do ponto de vista dos indígenas.________________________________________________________________Uma mensagem atemporal dirigida a nossa alma universal,conta a história dos povo Guarani da América do Sul e sua busca para preservar sua cultura durante o massacre perpetrado pelos europeus no século XVIII. Xamanismo, conflito histórico, amadurecimento e uma tocante história de amor movem essa história pesquisada impecavelmente.foi adaptada para o palco e para os ares pelo inovador diretor Agent Red, de Los Angeles, e seu autor Pallamary, em uma colaboração com Sky Candy, uma trupe aérea de Austin, Texas. O espetáculo estreou com uma platéia cheia e durou por três performances em turnês de oito apresentações. Contada em acrobacias, danças, capoeira, artes em movimento, canto, linguagem falada e de sinais, o espetáculo visualmente dinâmico contava com música comovente por artistas locais e um inovador mapeamento de vídeo pelo internacionalmente renomado artista de projeções João Beira. A produção do espetáculo foi filmada pela série Arts in Context da KPBS e o episódio foi nomeado para um Emmy.A água trovejava. Seus olhos continuavam fechados e seus dedos adormeciam. Seus pés doíam. Suas mãos teriam a força para segurar novamente se ele soltasse? Ele tinha que tentar, mas o medo o segurava. Ouviu outro som coberto pelo rugido das cachoeiras, seguido pela voz de seu pai."Não olhe para cima e nem para baixo. O segredo para derrotar o medo jaz em focar sua mente em um ponto, não naquilo que aconteceu e não naquilo que pode acontecer. Só no que está aqui. Só no agora. Nada mais importa." -- De TERRA SEM MALES"Terra sem Males é uma leitura interessante e aprofundada para aqueles que desejam conhecer mais sobre o conflito e as verdades do passado e o presente doe um povo que não resiste. Guaranis neste conto obtém sua força para seguir para aquele futuro que não é isento de riscos, embora também seja esperançoso. Obrigada.", escritora e poeta, autora de"Se amou o filme A Missão, de Roland Joffé, também vai se emocionar com essa história, narrada do ponto de vista dos Guaranis. Uma antiga e mágica cultura em busca do Paraíso Perdido. Uma obra que irá te comover e te enfurecer. Essencial.", autor de"Uma mescla triunfante de imaginação criativa e pesquisa aprofundada, ambas movidas pelo idealismo filosófico de Matthew Pallamary. Terra sem Males prova que um romance cheio de suspense pode chocar sem vilões em nenhum dos lados, sem nada além de boas almas que diferem.", critico e autor de"Pallamary mergulha no coração com um conto comovente sobre pessoas presas entre os mundos - o passado, o futuro e o possível...", autor de"Leia, confie, se expanda e saiba que, um dia, nós também estávamos todos lá... EMPODERADOS!"autor de"TERRA SEM MALES é uma ótima leitura para qualquer um que busque base e inspiração em sua própria jornada espiritual.", autor de Healing Anxiety with Herbs."Depois dos primeiros parágrafos, eu corri atrás da trilha sonora que Ennio Morricone fez para "A Missão", um filme que deixa sua marca. A mesma marca que Terra sem Males deixa, mostrando a mesma história do ponto de vista daqueles Guaranis que a sofreram. O humano nu diante da natureza intocada, equipado apenas com a espiritualidade e a inteligência pura que vem da interação entre as duas qualidades. E o homem branco, aquele intruso que chega armado com varas de trovão para destruir tudo em seu caminho enquanto ergue sua cruz.", autor da trilogia"Bravo... Mais!" -autor de"Nada do tipo desde que Tolstoy pegou uma pena...", autor de"Terra sem Males é uma leitura fascinante, uma obra notável por Matthew J. Pallamary, altamente recomendada.""Elementos de Carlos Castanea, Peter Mathiesson e Gabriel Garcia Marquez se chocam, mas... Pallamary tece uma teia extraordinariamente original."A edição deem inglês está disponível em:A edição em português deestá disponível em: