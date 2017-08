2017 Latín Podcast Awards Finalistas | Finalists

Entérate, cuales podcasts son finalistas para los premios Latín Podcast Awards, en 10 categorías, 4 países, 1 Internacional y el codiciado "Premio Latín Podcast del Año 2017". Un total de 16 LPA.

Felix A. Montelara

334-296-5597

administrator@latinpodcastawards.com

--La competencia de los premios Latín Podcast (LPA) son los únicos premios dirigido a todo el mundo en honor a los podcasts Latinos (español e inglés).Los LPA son auspiciados por Audio Dice Network (red de podcasters independientes). Los LPA tiene podcasts finalistas de los Estados Unidos, España, Uruguay, Colombia, México, República Dominicana, España, Costa Rica y Puerto Rico. Los nominados están compitiendo en 10 categorías, premios por 4 países, 1 premio internacional y el codiciado "Premio Latin Podcast 2017" (LPA 2017). En total se otorgarán 16 premios Latin Podcast.Un panel de jueces internacionales ha seleccionados los finalistas. Los podcasts han sido escogidos como finalistas por sus respectivas categorías y países de los LPA. Este panel de jueces también seleccionaráal ganador del premio LPA Internacional. Ellos tienen la tarea de nombrar los finalistas y el eventual ganador del codiciado Premio Latín Podcast 2017 del Año.Los ganadores de sus respectivas categorías y países, junto con el premio internacional y el premio Latín Podcast Award 2017 del Año recibirán una "estatuilla de un micrófono" (trofeo) en reconocimiento a cual podrán mostrar al mundo y lo más importante a sus oyentes.Pronto anunciaremos la fecha para la ceremonia de ganadores. Para mas informacion pueden pasar por la pagina web de los Latin Podcast Awards.Ahora nos enorgullece en presentar a los finalistas a los premios Latín Podcast 2017, "Podcast del Año".Sangre Celestial – Gisele Regatao, KCRW.comTe Invito un Café – Robert Sasuke, AudioDice.netSer Padre está de Madre- Danny Cruz and Nancy Sosa, UforiaOnDemand.com (Univision)Cambio 180- Melvin Rivera Velázquez- Cambio180El Metapodcast-Joss Green- PuntoPrimario.comVía Podcast- Melvin Rivera Velázquez- Viapodcast fmLEJADECH- Carlos Malovini- LejadechVía Podcast- Melvin Rivera Velázquez- Viapodcast fmSer Padre está de Madre- - Danny Cruz and Nancy Sosa, Uforia On Demand (Univision)Potencial Millonario- Felix A. Montelara, Audio Dice NetworkSangre Celestial- Gisele Regatao, KCRWCambio 180- Melvin Rivera Velázquez- Cambio180Artes, Literatura y Música• Talento Escondido• El Escribidor• Sangre Celeste• El Bacán Bacán PodcastNegocio• Canal de Alta Especialidad• Disruptivo• Leaders in Motion• Logra Tu DreamCultura y Sociedad• Somos Afrobolivianos• PrepárateEducación y Familia• Mirada Científica• Ser Padre Está de Madre• CapicúaFMJuegos y Pasatiempo• Autos y Carreras• Gaming ReloadedPodcasting• El Metapodcast• Vía PodcastReligión• Cambio 180• LEJADECH• ConCiencia PodcastAuto Ayuda• Te Invito un Café• Potencial MillonarioTecnología• El Siglo 21 Es Hoy• Emilcar Daily• Click Deportes PodcastsTV y Cine• Kryptocast• Gordos de Tanto Pop