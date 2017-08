Afectiuni respiratorii comune, cititi cu atentie

O lista de boli pulmonare comuna la pacientii romani. Pot fi boli obstructive, care afecteaza tesutul pulmonar sau afectiuni ale circulatiei pulmonare!

-- Mezoteliom malignEste o forma rara de cancer care apare adesea la nivelul pleurei sau a abdomenului (peritoneu). Cancerul de mezoteliom este o afectiune respiratorie potrivit careia celulele de mezotelium devin anormale si se divid fara control sau ordine. Ele pot invada si deteriora tesuturile si organele invecinate. Celulele precanceroase se pot imprastia si in alte zone ale corpului. Principala cauza a acestui tip de cancer este expunerea la azbest - un mineral natural intalnit in industria constructiilor.Hipertensiunea pulmonaraEste o afectiune respiratorie caracterizata prin ingustarea vaselor sangvine din plamani si cresterea tensiunii arteriale. Aceasta boala poate co-exista cu altele si poate agrava alte boli pulmonare. Una din cele mai grave consecinte ale hipertensiunii arteriale este insuficienta cardiaca.Embolismul pulmonarPresupune existenta un cheag de sange, care provine, de obicei, de la venele de la picioare sau pelvis si se deplaseaza catre plamani unde se blocheaza. Aceasta afectiuni se manifesta prin durere la nivelul pieptului, dificultate de respiratie acute si tuse. Aceasta boala poate reprezenta un pericol major pentru viata pacientului si necesita interventie medicala prompta.Displazia bronhopulmonaraApare mai ales la copiii prematuri, care au fost supusi unui tratament indelungat cu oxigen si/sau ventilatie mecanica, dar si la cei care au suferit de pneumonie. Principalele simptome sunt inflamatia cailor respiratorii si dezoltarea anormala a acestora.Sindromul de detresa respiratorie la nou-nascutSe poate dezvolta la copiii nascuti cu 6 saptamani mai devreme decat data normala pentrunastere. Plamanii nu sunt suficient de dezvoltati pentru a fi capabili sa produca o cantitate suficienta de surfactant necesara pentru buna functionare a plamanilor (un amestec de substante care acopera suprafata interna a alveolelor pulmonare). Astfel, nou-nascutii cu aceasta afectiune pulmonara nu sunt capabili sa respire normal. Acest sindrom poate sa apara la cateva ore de la nasterea prematura.Sindromul de detresa respiratorie a adultuluiDebuteaza prin dificultati severe de respiratie din cauza inflamatiei pulmonare si umplerea plamanilor cu lichid. Este o afectiune respiratorie care poate fi cauzata de mai multe tipuri de boli pulmonare, inclusiv infectii virale sau bacteriene grave, sepsis, traume, transfuzii multiple, supradoze de droguri sau inhalarea de substante, cum ar fi apa sarata sau fum.Fibroza chistica (mucoviscidoza)Este o boala ereditara a glandelor exocrine care, de obicei, apare in timpul copilariei, si care afecteaza pancreasul, sistemul respirator si glandele sudoripare. Se caracterizeaza prin productia anormala de mucus vascos la nivelul glandelor afectate. De obicei, fibroza chistica este consecinta infectiilor respiratorii cronice si a deteriorarii functiei pancreasului. Boala afecteaza pancreasul, care produce enzimele necesare descompunerii alimentelor din timpul digestiei, dar si glandele sudoripare.Deficitul de alfa-1 antitripsinaEste deficitul mostenit al unei proteine care ofera protectie plamanilor; fara aceasta protectie,plamanii se deterioreaza progresiv si pacientul este supus unui risc semnificativ de a dezvoltaemfizem si afectiuni hepatice.Pentru o lista completa de afectiuni respiratorii urmariti sfatulmedicului.ro - http://www.sfatulmedicului.ro/ Bolile-aparatului- respirato... Exista si alte boli care nu afecteaza plamanii in mod direct, dar afecteaza capacitatea de a respira corect. Aceste boli intrinseci se pot localiza la nivelul cavitatii toracice, a muschilor, nervilor siinimii. Printre aceste afectiuni se regasesc: boli neuromusculare (distrofia musculara, poliomielita,miastenia gravis, sindromul Guillain-Barre si scleroza laterala amiotrofica)si tulburari care au ca rezultat anomalii ale coloanei vertebrale care restricitoneaza expansiunea plamanilor.