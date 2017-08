Sarbatoarea Sfintei Marii se apropie. Ce trebuie sa stiti

End

-- Sfintii Apostoli au fost indrumati de Duhul Sfant sa revina la Ierusalim ca sa fie prezenti la inmormantarea Maicii Domnului. Trupul Maicii Domnului a fost dus cu multa cinstire in cantari ale ingerilor si ale oamenilor la mormantul din Ghetsimani, de langa Ierusalim si asezat acolo. Dupa trei zile de la inmormantarea ei, ajunge si Sfantul Apostol Toma si cerand sa fie deschis mormantul ei, cunoaste ca trupul ei fusese ridicat de Hristos din mormant."Si s-a facut atunci tunet mare si au venit de la marginile lumii, ca pe niste nori, toti Apostolii lui Hristos la casa Maicii Domnului, din Ierusalim. Si, incepand Petru cantarea cea de ingropare, Apostolii au ridicat patul si au insotit la mormant trupul cel primitor de Dumnezeu. Si, sosind in satul Ghetsimani si asezand in mormant trupul Maicii Domnului, Apostolii au zabovit acolo inca trei zile, asteptandu-l pe Sfantul Apostol Toma, care, din randuiala dumnezeiasca, lipsea.Si, sosind, Sfantul Apostol Toma s-a intristat, fiindca nu se invrednicise a mai vedea chipul Maicii Domnului, ca si ceilalti Apostoli. Deci, cu hotarare de obste, s-a deschis mormantul pentru el. Si, daca s-a deschis, s-au minunat, ca au aflat mormantul fara sfantul ei trup, fiind numai giulgiul lasat, ca mangaiere si marturie neindoielnica a mutarii Nascatoarei de Dumnezeu la ceruri cu trupul". De aici reiese ca trupul Sfintei Maria nu a cunoscut stricaciune si nici nu a ramas in mormant. Ea a fost dusa la ceruri de ingeri, nu prin puterea ei, ci prin vointa Fiului ei.Sa nu uitam de apropiatii nostri cu numele de Maria, Marian si derivatele acestora! Sa fim mai curati in suflet, sa tinem post si sa nu uitam niciodata de Maica Domnului!Sfanta Maria Mare este ultimul mare praznic din anul bisericesc. Potrivit traditiei Bisericii, Maica Domnului a mai trait 11 ani dupa inaltarea lui Hristos.Ortodocsii s-au adunat mai ales la manastirile Rohia, Moisei, Sambata si Putna, iar catolicii au mers la Radna si Cacica. Cel mai mare pelerinaj de Sfanta Maria este in fiecare an la manastirea Nicula, in judetul Cluj, unde in fiecare an de 15 august vin zeci de mii de credinciosi din toata tara. Acolo, in Biserica veche a manastirii, se afla o icoana care a lacrimat in mod miraculos la sfarsitul secolului al XVII-lea.In calendarul popular, de Santa Maria Mare se marcheaza trecerea de la vara la toamna, iar marinarii sarbatoresc de ziua ocrotitoarei lor, Ziua Marinei. In 15 august este si onomastica a 2,2 milioane de romani. Din anul 2009, ziua de 15 august a devenit sarbatoare legala si zi nelucratoare la noi, la fel ca si in alte zece tari europene - Franta, Belgia, Spania, Italia, Grecia, Luxemburg, Austria, Polonia, Portugalia sau in unele landuri din Germania.Asadar, sarbatoarea de Sfanta Maria este una speciala, puteti citi articolul complet pe crestinortodox.ro, la adresa http://www.crestinortodox.ro/ sarbatori/adormirea- maicii-d...