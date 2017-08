Ce haine de gravide se mai poarta in ziua de azi

End

-- Sub nici o forma nu trebuie sa-ti fie rusine cu burtica ta. Costumele de baie de astazi sunt facute tocmai pentru a pune in valoare frumusetea corpului unei gravide. Ce poate fi mai frumos decat o gravida sexy intr-un costum de baie in trend? Alege si tu cele mai frumoase haine de gravida!Modelele de costume de baie pentru gravidecare se poarta anul acesta sunt mai mult decat incantatoare:culori vii, imprimeuri florale, dar cu siguranta ca indiferent de ce ai alege vei arata minunat.Deux-piece sau uni, pe trend sunt imprimeurile cu flori exotice sau palmieri, costumele de baie stralucitoare, cu sau fara aplicatii metalice."Pe val" si foarte potrivite pentru o graviduta mai timida sunt costumele de baie formate din maiou si slip. Forma maioului din partea de sus subliniaza forma sanilor sustinandu-i, iar slipul acopera partile de care gravidele se tem. Kilogramele in plus de vad la multe dintre ele pe coapse.Culorile vii si imprimeurile florale nu lipsesc nici dupa acestea si cu siguranta vei fi atractia plajei imbracata cu un astfel de costum.Tot din seria costumelor uni si care se poarta vara aceasta fac parte si costumele decupate in spate si chiar si pe burtica, acoperind doar o parte din ea. Acestea iti vor da libertate de miscare si vei fi sigura ca le vei putea purta toata vara, chiar daca burtica ta ia proportii.Vezi articolul complet despre haine de gravida, aici pe copilul.ro: http://www.copilul.ro/ moda-gravide- copii/haine- gravide/