La première plateforme qui permet aux entreprises de se lancer sur Google Home et Amazon Alexa

-- Aujourd'hui, Smartly.AI annonce la sortie de sa nouvelle plateforme d'intelligence artificielle permettant de créer, de déployer et d'analyser des applications vocales compatibles avec Google Home et Amazon Alexa. Le lancement de cette nouvelle plateforme coïncide avec mise en vente en France de Google Home, l'enceinte connectée de Google.Le marché des enceintes connectées, dont Amazon a été le pionnier, devrait atteindre 13 milliards de dollars d'ici 2024. Apple, Google, Facebook et Samsung ont tous annoncé des produits similaires, il est ainsi clair que l'interface vocale représente la prochaine interface majeure de communication entre les humains et les machine. Elle représente aussi un canal de communication naturel et innovant entre les entreprises qui proposent des contenus, produits ou services et leurs clients.Depuis 2012, Smartly.AI accompagne les entreprises dans la révolution vocale en leur simplifiant radicalement le processus de créations applications vocales sur des objets connectés aussi divers que des robots humanoïdes, des voitures connectées et maintenant des enceintes connectées.."En tant qu'évangélistes de la première heure des assistants vocaux intelligents, nous sommes très heureux d'être témoins de la démocratisation de son utilisation. Forts de 5 années de R&D dans le domaine, nous sommes très bien positionnés pour devenir l'acteur majeur de cette industrie en plein essor. La plateforme vocale Smartly AI a été conçue dans l'optique d'élargir l'accès aux interfaces vocales aux entreprises et ainsi de proposer des services intelligents à tout un chacun. Les enceintes connectées vont permettre d'introduire de l'intelligence conversationnelle dans la vie de tout un chacun, c'est le début d'une nouvelle ère.",Hicham TAHIRI, PDG de Smartly.AI.La majorité des plateformes d'applications vocales sont créées pour les développeurs car les outils présentent une barrière à l'entrée technologique très forte. Cela aboutit généralement à des expériences utilisateurs très formatées et de piètre qualité. Smartly.AI a été conçue pour internaliser la complexité liée au développement d'applications vocales cross-plateformes et de consacrer plus de temps au design et au test de l'application. Cela a notamment été rendu possible en abstrayant toute la complexité de l'intelligence artificielle conversationnelle et en la remplaçant par un flux de dialogue universellement compréhensible, permettant à tout type de profil d'une équipe de projet de travailler ensemble de façon efficace pour développer une application vocale. Cela rend l'IA conversationnelle accessible à tous les acteurs du projet vocal à savoir les développeurs, les concepteurs des interfaces vocales, lesmarketeurs, les chefs de projets et les testeurs.L'intérêt est que l'entreprise créée son application vocale une seule fois sur Smartly AI et elle peut ensuite la déployer sur n'importe quelle enceinte connectée, aujourd'hui Google et Amazon, demain Apple, Samsung et Microsoft. Cela lui permet de réaliser un gain de temps considérable et de pouvoir offrir une expérience vocale unifiée quelque soit l'appareil utilisé par le client.Le système de compréhension du langage propre à l'entreprise reconnaît et classe les requêtes puis extrait les entités (les parties du discours qui lui donnent un contexte comme le temps et la location) automatiquement, ce qui signifie que les sociétés n'ont pas besoin d'un expert en intelligence artificielle pour créer une application vocale. Cela comprend aussi le fait que la plateforme est complètement indépendante des GAFA."Je voulais que mon application vocale soit sur Alexa e Google Home. Après avoir fait quelques recherches, j'ai choisi la plateforme Smartly.AI afin de réaliser un gain de temps par rapport à la complexité liée au développement et la maintenance. Aujourd'hui, nos utilisateurs bénéficient de notre application vocale avec la même expérience sur les deux appareils. C'est un grand atout pour nous.", Laurent DUNYS, PDG de The Bot Studio.La start-up, qui a été accélérée par Numa, Orange Fab et le WAI Boost, a d'ores et déjà gagné la reconnaissance d'Amazon qui a récompensé son PDG, Hicham TAHIRI, en lui attribuant le titre de Champion Alexa pour ses contributions à la communauté de développeurs d'Alexa. Plus de 2000 d'entre eux utilisent la plateforme Smartly.AI et à ce jour, l'entreprise a développé des applications vocales pour d'autres entreprises de toute taille et d'un large éventail de secteurs incluant notamment ceux de la Banque, du E-commerce et du tourisme. La société prévoit de réitérer ce succès avec Google Home sachant que ce produit est maintenant commercialiséen France.