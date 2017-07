Aktiv Management Nor lanserer aksjehandel med Bitcoin

Aktiv Management Nor tilbyr kunder den forste handelsplattformen hvor man kan handle akjsjer og obligasjoner med betaling i Bitcoin.

-- Aktiv Management Nor tilbyr investorer handel på verdens eneste blockchain-teknologi børs basert i Canada, Latvia og Hong Kong. Blockchain-teknologi børsen fungerer i hovedsak som en hvilken som helst annen børs med den største forskjellen at alle eiendeler er denominert i Bitcoins. Aktiv Management Nor jobber med små og mellomstore bedrifter som ønsker å gå offentlig og hente inn kapital, men søker et bedre og rimeligere alternativ til tradisjonelle børser. Fordi den offentlige prosessen kan være langvarig og kostbar for gründere på grunn av økte reguleringer og høyere kostnader, er den nye plattformen ideell for både entreprenører og krypto-selskaper. Bitcoin-tradere kan enkelt lage en konto på og begynne å bruke den kraftige utvekslingsplattformen til å kommunisere med tusenvis av brukere over hele verden. For å forenkle prosessen har børsen integrert et banksystem med online betalingsløsning som gjør det mulig for brukere å sette opp en konto for å få tilgang til en e-lommebok samt et debetkort utstedt av store kredittkortselskaper.Aktiv Forvaltning er et merkenavn for Aktiv Management Nor, som er en del av Active Management Goup. Vi er en internasjonal uavhengig forvalter, rådgiver og megler. Med et etablert global meglerplattform, kan vi tilby institusjoner og private kunder en aktiv forvaltning i alle aktiva klasser. Active Management Group forvaltet per Q1 2017 verdier for 6,6 milliarder USD, Aktiv Management Nor forvalter i tillegg investeringsselskaper innen private equity, alternative investeringer, eiendom og internasjonal prosjekter.