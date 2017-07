Profitexter.net mit frischem Wind in seinen Segeln

Der Profitexter-Fachverband traf sich zum alljährlichen Jahrestreffen diesmal in Neuss und ließ den Abend bei hochsommerlichen Temperaturen und gutem Essen ausklingen

Profitexter50

Spread the Word

Listed Under Tags:

* Profitexter

* Werbetexter

* Texterverband Industry:

* Business Location:

* Stuttgart - Baden-Württemberg - Germany Subject:

* Companies

Media Contact

Edwin E. Braatz

+49 (0) 7731-978708

email@braatz- text.de Edwin E. Braatz+49 (0) 7731-978708

End

-- Das vor 11 Jahren gegründete Netzwerk Profitexter.net hielt am 08.07.2017 in Neuss seine diesjährige Jahrestagung ab. Dieses Mal nicht in einem Hotel, sondern im Grünen auf dem wunderbaren Anwesen eines seiner Mitglieder. Bei bestem Sommerwetter und in entspannter Atmosphäre wurde auf das erfolgreiche vergangene Jahr zurückgeblickt und das neue Leistungsprogramm einstimmig verabschiedet.Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Aufnahme des neuen Mitgliedes Henrik Schlegel, Montabaur, Werbetexter und Spezialist für die Gestaltung verkaufsstarker Webseiten (websites-die-klicken.de). Er konnte persönlich und fachlich überzeugen und wurde einstimmig als jüngster Profitexter in der Gruppe begrüßt.Weitere wichtige Tagesordnungspunkte waren: „Von einander lernen", Neukundengewinnung Print und Online für noch mehr Umsatz und Gewinn unserer Kunden, sowie der weitere Ausbau der bereits starken Aktivitäten in den Sozialen Medien.Erstmals gab jedes einzelne Mitglied ein kurzes Video-Interview zu einem Thema, das seine besonderen Stärken betont und den Kunden einen spürbaren Nutzen bietet. Die Interviews werden über die Sozialen Medien veröffentlicht.Profitexter.net ist ein in Deutschland einmaliger Zusammenschluss hochqualifizierter, professioneller Werbetexter für „Texte, die verkaufen". In einem eigenen Ethik-Code verpflichten sich die Mitglieder zu kompromissloser Qualität, Transparenz in Preis und Vertrag und fairer Zusammenarbeit mit ihren Kunden.Ein regelmäßiger Newsletter berichtet über neue Entwicklungen im Direktmarketing und interessante Blogbeiträge der Mitglieder geben wichtige Tipps für erfolgreiche Marketingkampagnen.Mitglieder im Profitexter.net-Netzwerk sind: Edwin E. Braatz, André Dietrich, Simone Domahs, Beatrice Fischer-Stracke, Günter W. Heini, Dagmar Hering, Esther Nestle, Bernfried Opala, Ulrike Pfarre, Martina Roters, Henrik Schlegel und Katrin Weber.Einige Mitglieder haben sich auf Themen wie zum Beispiel Finanzen oder Gesundheit spezialisiert, andere lieben die große Vielfalt aller Themen von A-Z.Die Texter von Profitexter.net schreiben verkaufsstarke Texte für die gesamte Marketingkommunikation, angefangen von Print-Mailings, Mailing-Packages, Magalogs, Flyer, Kataloge, E-Mailings, Landing-Pages, Stand-Alone-Mailings, Squeeze-Pages, Talking-SAMs bis zu Response-Anzeigen, PowerPoint-Präsentationen, Newsletter,Online-Videos und kompletten Webseiten. Gerne auch für schwer erklärbare Themen und komplizierte Sachverhalte.Mit Blick auf sinkende Umsätze reicht Werbung für Bekanntheit und Image allein nicht aus. Werbung muss effizient sein. Effizient ist, was verkauft! Direktmarketing verkauft!Wer gute Direktmarketing-Texte verfasst, kann sich – zum nächsten Jahr – um die Aufnahme bei den Profitextern bewerben. 3 Textproben gleich beifügen. Anfragen sind zu richten an: postmaster@profitexter.net