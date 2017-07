Boxit la innovación de los guardamuebles y los trasteros

Spread the Word

-- Los guardamuebles y los trasteros son una buena opción cuando, contamos con una vivienda de dimensiones reducidas y necesitamos disponer de un espacio adicional para guardar nuestras pertenencias. Cuando tenemos que almacenar ropa de deporte fuera de temporada o cuando una reforma en casa se alarga en el tiempo y necesitamos depositar nuestros objetos personales en algún sitio temporalmente.No obstante, encontrar un buen guardamuebles que se adapte a las necesidades de cada persona no es fácil. Hay muchos guardamuebles y trasteros pero ¿cuantos pueden ofrecer un servicio que sea asequible, practico y cómodo?Boxit a diferencia de otros no te impone contratar un espacio que no necesitas. Por ejemplo: tienes que guardar tu bici, una maleta y un par de cajas, en cualquier guardamueble o trastero necesitarías pagar una suma importante de dinero por unos metros que realmente no vas a llenar. Con Boxit puedes contratar el espacio justo lo que necesitas. Disponen de cajas de plástico que las entrega al cliente y esperan a que empaque, las recogen y almacenan.El precio por una caja guardada en su almacén durante un mes es de 4.99€ y es más grande que las de cartón por no hablar de que son más resistentes a golpes protegiendo nuestros objetos de valor. Un precio más que asequible y sobretodo la entrega y recogida de sus cajas es gratis. Es como tener un trastero en casa. También guardan objetos grandes y se paga por pieza guardada.Otra ventaja es que su servicio es a domicilio ahorrando al cliente el desplazamiento y el esfuerzo de llevar sus cosas hasta fuera de la ciudad como ocurre muchas veces. La contratación es online y puedes hacerlo desde cualquier sitio y con cualquier dispositivo electrónico que tiene conexión a internet.Esta innovadora empresa no solo se dedica a guardar por cajas, también disponen de un servicio de alquiler de cajas para mudanzas. Se acabo de comprar cajas de cartón que apenas duran una mudanza, son caras y depuse toca tirarlas. Con Boxit puedes pedir tantas cajas como precisa tu mudanza, la entrega y recogida es gratis y su precio es de 2.49€ / caja / 2 sem.Estos servicios actualmente están disponibles en Málaga, Torremolinos, Mijas, Fuengirola, Marbella y San Pedro Alcantara.¿Y tu, ya sabes donde guardar tus pertenencias?