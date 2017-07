Lectra & Fashion Schools meet OTB

Contact

-- Lectra, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche integrate per le aziende che utilizzano tessuto, pelle, tessuti tecnici e materiali compositi, è lieta di annunciare che l'evento annuale dedicato alle fashion school italiane si è svolto ieri presso la sede OTB di Breganze (VI), che ha ospitato i rappresentanti di oltre 20 tra i più autorevoli istituti di moda nazionali.L'innovativo ed ecosostenibile headquarter di OTB ha fatto da cornice al pomeriggio di confronto tra le fashion school partner di Lectra e OTB, al fine di trovare nuove sinergie tra mondo dell'istruzione e mondo del lavoro.Durante l'evento è stata presentata l'azienda OTB, i suoi valori, la costante ricerca di ispirazioni e innovazioni che la spingono a sfidarsi e a osare ogni giorno. Particolare attenzione è stata data alla ricerca dei futuri talenti e alle caratteristiche che devono possedere: dai valori etici alla determinazione nel raggiungere i propri obiettivi.OTB collabora da tempo con gli istituti di moda ai quali riconosce la responsabilitàdi formare le nuove leve dal punto di vista professionale, con percorsi approfonditi sulle sempre più fondamentali tecnologie al servizio del fashion, ma anche dal punto di vista dell'espressione della propria creatività. Oggi, oltre a competenze tecniche specifiche, sono infatti importanti passione, curiosità, affidabilitàe agilità.L'intervento dal titolo «Progettare il cambiamento», tenuto da uno dei manager di OTB, ha dato ai partecipanti un'interessante overview sulla collaborazione tra OTB e Lectra, iniziata negli anni '80 con la ricerca di diverse soluzioni a supporto dei processi di design, modellistica, piazzamento e taglio automatizzato tra cui Lectra Modaris® Expert, capace di portare, lungo il processo produttivo, indiscussi vantaggi in termini di risparmio di tempi e materie prime.Nel corso degli anni, OTB ha realizzato svariati benchmark sulle soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato. Il risultato è stata una riconferma di Lectra non solo come leader dal punto di vista di presenza a livello mondiale, ma anche della completezza e affidabilitàdelle sue soluzioni. La capacità di rinnovarsi e trasformarsi di Lectra, in un periodo di grandi cambiamenti come quello che sta vivendo il settore moda, è un valore aggiunto fondamentale anche per i futuri talenti del fashion: un'evoluzione delle figure professionali con nuove e più trasversali competenze, dei veri "fashion engineer".Tutti i partecipanti hanno avuto anche l'opportunitàdi visitare l'OTB Village."E' sempre gratificante creare opportunità di confronto tra scuole e brand del fashion. Capire meglio le necessità di entrambi aiuta a soddisfare le aspettative sia del mondo dell'istruzione che di quello del lavoro", conclude Caterina Rorro, Marketing e Communication Director Lectra Italia. "Questo evento di successo è stato possibile grazie alla fruttuosa relazione sviluppata nel corso degli anni tra Lectra e OTB."OTB è il gruppo a cui fanno capo alcuni tra i marchi di moda più iconici al mondo come Diesel, Maison Margiela, Marni, Paula Cademartori, Viktor&Rolf, e aziende all'avanguardia come Staff International e Brave Kid, specializzate rispettivamente nella produzione e distribuzione di marchi di prêt-à-porter e abbigliamento per bambini. Favorendo lo sviluppo, sfidando le regole e incoraggiando la creatività a tutti i livelli, OTB svela l'autentico carattere dei suoi marchi: innovativi e iconici, unici e audaci.Lectra è il leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologiche integrate (software, soluzioni di taglio automatico e relativi servizi) pensate appositamente per le aziende che realizzano i propri prodotti utilizzando tessuti, pelli, tessuti industriali e materiali compositi. Lectra opera nei principali mercati mondiali: fashion e abbigliamento, arredamento e automotive, oltre ad essere presente in numerosi altri settori. Le soluzioni Lectra, specifiche per ogni mercato, permettono ai clienti di automatizzare e ottimizzare la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione dei prodotti. Con più di 1.550 dipendenti, Lectra ha creato relazioni privilegiate con clienti prestigiosi in oltre 100 nazioni, contribuendo alla loro eccellenza operativa. Nel 2016 ha registrato 260 milioni di euro di fatturato ed è quotata alla borsa valori Euronext.Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com® Modaris è un marchio registrato di Lectra.