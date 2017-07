Lectra e Armani premiano i talenti dell'Istituto Secoli

Lectra facilita il dialogo tra la creatività e il fashion business

-- Lectra, leader mondiale nelle soluzioni tecnologiche integrate specifiche per le aziende che utilizzano tessuto, pelle, tessuti tecnici e materiali compositi, annuncia i risultati della competizione organizzata per gli studenti dell'Istituto Secoli, che ha visto premiati due studenti da Armani e Lectra.Yajing Cui dal Master Uomo e Gianmarco Cipolloni del corso triennale in Fashion design, Modellistica e Sartoria Uomo hanno ricevuto il loro premio durante l'istituto Secoli Fashion Show "IM-PERFETTO"recentemente organizzato a Milano, durante il quale 76 studenti hanno presentato le loro creazioni.La giuria, composta dai docenti e dai rappresentanti die Lectra, ha esaminato le collezioni degli studenti. I due vincitori sono stati scelti per la loro creatività e per la capacità di interpretare il tema dell'"Imperfezione":le due collezioni erano principalmente focalizzate su "Assenza-Mancanzae "Distorsione"La giuria ha preso in considerazione anche le competenze tecniche degli studenti e la loro capacità di essere "digital". Infatti i designer hanno progettato i modelli e i prototipi con il software Modarisdi Lectra e i piazzamenti con Diamino®. Inoltre i designer del Master Uomo hanno potuto tagliare le loro creazioni con il sistema di taglio tessuto automatico Vector, direttamente nella sede milanese di Lectra.Yajing Cui e Gianmarco Cipolloni sono stati premiati con le licenze software Modaris® e Diamino® e relativa sessione di formazione con un esperto Lectra. Inoltre, grazie alla consolidata relazione che Lectra ha con il suo clientedel gruppo Giorgio Armani, quest'anno Gianmarco Cipolloni si è aggiudicato anche la possibilità di effettuare uno stage nel reparto sviluppo collezione del Polo Industriale di Trento."Abbiamo aderito con piacere alla proposta di Lectra di offrire uno stage formativo presso G.A. Operations Spa a testimonianza della fiducia che riponiamo nel talento dei futuri fashion designer. La nostra scelta è ricaduta su Gianmarco Cipolloni oltre che per le spiccate doti creative dimostrate, anche per il percorso formativo approfondito sulle soluzioni Lectra Modaris e Diamino. Questo ci dà il grande vantaggio di poter inserire all'interno del team una risorsa con skill tecnici già acquisiti", afferma Giorgio Ferremi, Industrial Director G.A. Operations divisione di Trento."Il ruolo di Lectra deve essere sempre più quello di promuovere e supportare il dialogo tra le scuole di moda e le aziende – afferma Caterina Rorro, Marketing & Communication Director di Lectra – e siamo fieri che Armani abbia accettato di sostenere la proficua collaborazione che abbiamo con l'Istituto Secoli, supportando gli studenti nello sviluppo delle loro competenze professionali."Lectra è il leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologiche integrate (software, soluzioni di taglio automatico e relativi servizi) pensate appositamente per le aziende che realizzano i propri prodotti utilizzando tessuti, pelli, tessuti industriali e materiali compositi. Lectra opera nei principali mercati mondiali: fashion e abbigliamento, arredamento e automotive, oltre ad essere presente in numerosi altri settori. Le soluzioni Lectra, specifiche per ogni mercato, permettono ai clienti di automatizzare e ottimizzare la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione dei prodotti. Con più di 1.550 dipendenti, Lectra ha creato relazioni privilegiate con clienti prestigiosi in oltre 100 nazioni, contribuendo alla loro eccellenza operativa. Nel 2016 ha registrato 260 milioni di euro di fatturato ed è quotata alla borsa valori Euronext.Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com® Diamino, Modaris e Vector sono marchi registrati di Lectra.