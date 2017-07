Terence Trend Presents: Rock the Boat 2017 Friday, July 21st

An all star tribute to the legends of rock n roll brought to you by 94.3 the shark, daze smoke shop, wyld chyld tattoo, olifant vodka, and heineken beer

On Friday, July 21st Terence Trend, 94.3 The Shark, DAZE Smoke Shop, Wyld Chyld Tattoo, Olifant Vodka, and Heineken Beer present Rock the Boat 2017! SCHISM (A Tribute to Tool), SIN (Nine Inch Nails Tribute), Rico and the Rebels, and DJ Siren will bring their music to the sea aboard the Captain Lou Fleet (28 Woodcleft Ave, Freeport, NY 11520) RAIN OR SHINE with the boat departing at 7PM! GIVEAWAYS BY DAZE SMOKE SHOP & WYLD CHYLD TATTOO. Food catered by HALFWAY DOWN BEACH BAR. COMPLIMENTARY MONSTER BEVERAGES. TICKETS AVAILABLE: WYLD CHYLD TATTOO: 1708 Sunrise Hwy, Merrick, NY 11566; DAZE SMOKE SHOP: 574 SUNRISE HWY. BALDWIN, NY 11510; HALFWAY DOWN: 153 Woodcleft Ave, Freeport, NY 11520. AFTER PARTY AT HALFWAY DOWN (153 Woodcleft Ave, Freeport, NY 11520). For More Information on Terence Trend's Upcoming Events, Visit: www.TerenceTrend.com. For Press Inquiries, CONTACT: Rick@RickeberleAgency.com. Terence Trend Inc. is a full service PR, promotions and marketing firm catering to the entertainment industry.