Thriller Genético da Mystic Ink Publishing agora está disponível em português

Agora, fãs de Ficção Científica em países de Portuguesa podem ler a história de uma jornalista que recebe um E-mail de um homem alegando ter descoberto a imortalidade ao desligar o gene do envelhecimento

-- O premiado Thriller "CyberCristo", de Matthew J.Pallamary, está sendo lançado pela Mystic Ink Publishing em formato digital e impresso através de livrarias por todo o mundo.Ashley Butler é uma jornalista premiada do San Diego Times. Ela recebeu um e-mail de um homem que alega ter descoberto a imortalidade ao desativar os genes do envelhecimento em um menino de 15 anos com uma doença degenerativa. O e-mail foi acompanhado de fotos que revelam uma reversão no processo de envelhecimento e dos nomes de um cientista e uma empresa a serem investigados.Pensando que é uma farsa, Ashley encaminha o e-mail para seus amigos. Embora cética, ela dá um telefonema para investigar e ouve uma mensagem de que o número não está mais em serviço. Quando ela sai do seu escritório, ouve uma notícia sobre a morte do cientista citado no e-mail.Ashley decide investigar a empresa mencionada no e-mail e encontra um prédio abandonado onde a empresa deveria estar. Quando ela vai ao endereço do cientista morto, tem um confronto com um agente federal nada amigável. Ao retornar ao escritório, o encontra, com uma intimação em mãos, confiscando seu computador.O investigador diz a Ashley que o cientista que lhe enviou o e-mail é um assassino e que precisam de sua ajuda para capturá-lo. Quado ela envia seus próprios investigadores para apurar mais, nenhum deles retorna.O e-mail compartilhado vira a base para uma igreja online que se centra no garoto, a quem chamam de Cyber Cristo. A igreja do Cyber Cristo alega que a Internet é a manifestação física da mente coletiva da humanidade e que o menino é a segunda vinda de Cristo na rede.O governo federal tenta fechar a igreja, mas seus sites se multiplicam mais rápido do que podem impedir. Enquanto estado e igreja lutam a respeito da liberdade religiosa na internet, a mídia e o estado lutam sobre a liberdade de expressão.Ashley luta para continuar viva.Terra Sem Males, o romance histórico de Matthew J. Pallamary, recebeu críticas excelentes juntamente com uma premiação no San Diego Book Award e foi adaptada para um espetáculo aéreo em multimídia, dirigida por Red Johnston e apresentada pela trupe acrobática Sky Candy para audiências lotadas. A produção do show, filmada como um episódio da série Arts in Context da PBS, foi agraciada com uma indicação ao EMMY.Seu livro de memórias, Spirit Matters, detalhando suas viagens pelas matas do Peru, ficou em primeiro lugar no San Diego Book Awards, na categoria espiritual, e foi um finalista premiado no National Best Book Awards. Nascido em Dorchester, Massachusetts, pelos últimos 35 anos Pallamary tem vivido em San Diego. Para mais informações sobre Pallamary ou para agendar entrevistas e palestras com ele, visiteWWW.MATTPALLAMARY.COM.