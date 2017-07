Lemus Natural Medicine Is Known For Natural Healing Medicine And Wellness

En Lemus Natural Medicine contamos con un grupo de profesionales compuesto por Homeópatas, Médicos Acupunturistas, Enfermeros y Doctores en Medicina.

-- En Lemus Natural Medicine contamos con un grupo de profesionales compuesto por Homeópatas, Médicos Acupunturistas, Enfermeros y Doctores en Medicina cuyo objetivo principal es poner en sus manos el tratamiento adecuado que lo ayudarán a vivir un estilo de vida saludable.Nuestra especialización en planes de salud consiste en lo siguiente: Nuestro servicio consiste en la creación un plan integral de salud individualizado únicamente con sustancias naturales sin drogas, sin cirugías ni efectos secundarios. Lemus Natural Medicine es una clínica que se especializa en servicios para la salud usando única y exclusivamente sustancias naturales y terapias no invasivas.Nuestros planes de salud son creados individualmente según los resultados de los exámenes físicos, la historia clínica y los análisis de laboratorio con alta tecnología. Nuestro plan de salud no es un remedio casero, tampoco consiste en tomar pastillas naturales según sus síntomas; nuestro programa de salud es mucho más que eso… Como profesionales, diseñamos los tratamientos teniendo en cuenta sus condiciones físicas y análisis de laboratorios…No hay dos personas iguales, ello es lo que marca la diferencia, todo ser humano es vulnerable a contraer ciertas enfermedades.El concepto de la bioquímica individual consiste en que los alimentos, suplementos y plantas medicinales que pudieran ser buenos para unos, no lo sean para otros. Ofrecemos tratamientos partiendo de la medicina preventiva y simultáneamente, eliminando los males que le aquejan y las complicaciones y efectos secundarios causados por los fármacos o drogas medicamentosas.Nuestros tratamientos no son seleccionados al azar; además de los análisis y exámenes físicos tenemos en cuanta las posibles interacciones y contraindicaciones que pudieran tener los medicamentos que usted esta tomando. Nuestros planes de salud están dirigidos a mejorar todos los órganos y tejidos del cuerpo en una forma integral, dejando atrás el antiguo y obsoleto tratamiento donde cada órgano era visto por separado. En la visita inicial no se recetan suplementos ni se hace ningún tratamiento.El propósito de dicha evaluación es para que el Dr. Lemus le explique cuáles son los exámenes o análisis que usted necesita, el posible tratamiento y el costo de cada uno de ellos. Ofrecemos facilidades de pago para los laboratorios y tratamientos!Los datos que son obtenidos en su evaluación inicial serán interpretados del doctor J. Michael Lemus con 40 años de experiencia. Con Lemus Natural Medicine usted obtendrá salud, salud y solo salud!Servicios: Acupuntura, Homeopatía, Medicina Tradicional China, Nutrición, Nutrición Endovenosa IV, Pacientes con Cáncer, Técnica de Organización Neural, Técnica de Relajación y Control Mental, Técnica física para la Eliminación de dolores, Tratamientos para hombres, Tratamientos para mujeres, Tratamientos para niños.