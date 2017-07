O quão é importante é a Qualitty Assurance para os games - IzyPlay e senseQA conversam

End

-- senseQA sentou com Everton Vieira, Diretor de Criação da IzyPlay, e discutiu sobre o papel da QA em jogos de sucesso, inspirados pelos grandes jogos valiosas reuniões que ocorrem no BIG Festival que ocorreu este ano entre 24 Junho – 2 Julho em Sao Paulo, Brasil.1. Qual é a etapa mais importante do processo de testes com a senseQA?Eu destacaria dois pilares base: Os Testes Funcionais e os Testes de Usabilidade. O primeiro foca em encontrar defeitos que interrompam o fluxo do jogo, já o segundo foca na experiência do usuário. Ambos testes são complementares e cada um precisa de feedbacks bem detalhados.2. De acordo com a sua empresa, que parte do desenvolvimento é dedicada para os testes?Cada sprint precisa ser testado para garantir ao final uma boa versão beta. É um processo de teste em espiral.3. Como um desenvolvedor, como você descreveria uma etapa de teste perfeita para o seu game?Uma boa QA ocorre a cada etapa do processo de playtest, nesta ordem:• Testes funcionais• Teste de localização• Teste de stress• Testes de usabilidade• Testes Beta4. Qual sugestão você teria para que o serviço da senseQA fosse mais flexível?Uma boa abordagem interessante seria oferecer os testes citados acima de forma individual.5. Como você descreveria a sua empresa?Izyplay é uma empresa que tem por objetivo criar jogos que divirtam pessoas no mundo todo. A plataforma pode ser mobile ou PC, não importa muito. Nós procuramos tornar a empresa sustentável e rentável para garantir esta flexibilidade em ambas plataformas. Nosso diferencial é um setor de arte experiente e foco em todos jogos apresentarem um game design polido.6. O que você acha que vende mais: melhor marketing, alta qualidade ou uma forte singularidade?Melhor marketing, sem dúvida!ContatossenseQA: www.Senseqa.comEmail: getqa@senseqa.comIzyPlay: http://www.izyplay.com.br/ br/ Email: work@izyplay.com.br