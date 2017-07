Informatii diverse pentru cei ce utilizeaza folii adezive

Contact

-- Foliile adezive pot fi folosite pentru mai multe tipuri de suprafete. Conditia este ca acestea sa fie compatibile cu folia si sa aiba suprafata lina, fara denivelari, pentru ca astfel se poate prinde cum trebuie.In functie de model, foliile adezive pot fi mate sau pot fi transparente. Cele transparente pot fi utilizate pe suprafete precum geamurile si oglinzile, pentru ca nu le afecteaza in niciun fel functiile. Foliile care nu sunt transparente pot fi lipite, de exemplu, pe panouri sau pe pancarte, pentru inscriptionari.Termenul de valabilitate al unei astfel de folii depinde de tipul acesteia. Astfel, daca unele pot avea o durata de viata de pana la trei ani, altele pot sa fie valabile chiar si 15 ani de zile!Foliile sunt si usor de indeparat pentru ca adezivul este removabil. De aceea, nici nu va lasa urme din momentul in care vor fi dezlipite de pe suprafata folosita. Nunatele in care se comercializeaza aceste produse sunt diferite, ceea ce inseamna ca ai la indemana mai multe variante de culori, nu numai un gri clasic sau alb. Poti sa gasesti si modele care sa aiba culoarea orange sau rosu ori violet.Exista folii adezive transparente care pot fi lipite cu succes pe geamuri, atat acasa, cat si la cladirile de birouri. Acestea ofera protectie contra radiatiilor solare si a razelor puternice ale soarelui, facand astfel sederea in casa sau la birou cu mult mai placuta si suportabila, mai ales daca afara este vreme caniculara. Foliile sunt utile si iarna pe geamuri, pentru ca razele soarelui se pot reflecta in zapada, ceea ce inseamna ca se va crea o lumina destul de greu de suportat pentru ochi. Unele dintre cele mai rezistente folii sunt cele fabricate la Dass Center, Craiova.Indiferent de modelul ales, foliile adezive de la Dass Center au un grad mare de rezistenta, fiind facute din cele mai bune materiale. Si adezivul folosit pentru acestea are o putere foarte mare, ceea ce inseamna ca din moment ce vor fi lipite pe suprafata aleasa nu iti vor face probleme.De unde sa le achizitionezi, te intrebi? Binenteles ca varianta cea mai ieftina este sa cumperi folii adezive, chiar si online, de la producatori, cum este Dasscenter, Craiova: https://www.dasscenter.ro/ folii-adezive.php , insa exista si intermediari, chiar prea multi. Punctul forte este ca direct de la producatori, foliile adezive sunt mai ieftine, dar si de o calitate foarte buna!