Support Business Center acoge una charla sobre la comunicación escrita en las empres

-- The Valley Digital Business School, empresa ubicada en el business center Barcelona, ha celebrado un evento sobre comunicación escrita en las empresas, titulado "Las personas como motor de transformación en las empresas".Han participado representantes de las empresas Aguas de Barcelona, Magento, Mutua de Propietarios y Happy Force. En ella hemos podido escuchar y reflexionar sobre ideas tan relevantes como la importancia de un liderazgo bien ejecutado, la implementación de una estructura horizontal en las empresas, la tendencia a espacios de trabajo menos jerarquizados, así como el fomento de la creación de equipos que trabajen autónomamente y el equilibrio de los equipos con identidad y objetivos propios. Todo ello y más, bajo el evidente cambio en la evolución de los trabajadores y su trabajo en las empresas, sean del tipo que sean.De la charla se extrajeron conclusiones tan interesantes como que la comunicación escrita entre las personas que forman un equipo, es uno de los escollos a solucionar y que de momento parece estar encallado. Para solventarlo disponemos de la herramienta de la comunicación escrita, fundamental entre los integrantes de los equipos de trabajo.Para que sea efectiva el objetivo a conseguir debe quedar claro y nuestra expresión debe ser concisa y precisa, no menos extensa de lo que el tema lo requiera. No es perder el tiempo, es ganarlo en claridad para facilitar el trabajo en y del equipo.Así es necesario buscar las palabras adecuadas y utilizar todo tipo de complementos lingüísticos, solo así nos aseguramos que se entienda y se pueda ejecutar según lo previsto.Support Business Center es un centro de negocios Barcelona ( http://supportbusinesscenter.com/ ) que ofrece servicios de oficina virtual Barcelona ( http://supportbusinesscenter.com/ oficina-virtual- barcelona/ ), y que además suele organizar eventos empresariales que permiten que los trabajadores y empresarios en activo se enfrenten con el cara a cara del mundo empresarial actual, y fomente a la predisposición de evolución y cambio.