Desemboueur plancher chauffant radiateur

Fini l'embouage des circuits de chauffage, grâce aux désemboueurs commercialisés par filtre . pro . Nous avons testé l'efficacité des produits, c'est impressionnant, l'eau qui était oxydée noire boueuse, devient claire et limpide.

Ste Orion vivificateur et desemboueur d'eau

Leader désembouage plancher chauffant radiateurs

--Lutter efficacement et durablement contre la boue du circuit de chauffageVotre planché chauffant, vos radiateurs fonctionnent avec de l'eau. Quelqu'en soit sa qualité, inexorablement cette eau contenu dans votre installation de chauffage va s'oxyder, se détériorer sous l'action de la corrosion des différents métaux.Laest lié au fait que l'eau qui circule dans le réseau de chauffage est composée entre autre d'oxygène. Lorsqu'il entre en contact avec les parois des radiateurs ou de tous les autres composants de l'installation en acier il y a formation des ces oxydes. Si le milieu liquide est très oxygéné on aura la formation d'oxydes ferriques (Fer III) de couleur rouille insolubles, si au contraire le milieu est plutôt asphyxique on aura la formation d'oxydes ferreux (Fer II) de couleur sombre insolubles.Cette détérioration entraîne la formation de. Ces boues acides dégradent encore plus l'acier et finissent par le perforer.La corrosion génère aussi des gaz (hydrogène)qui se positionnent dans le haut des radiateurs, rendant le radiateur froid et accélérant encore plus sa corrosion et son percement potentiel (métal plus au contact de l'eau). Le rotor et les pales du circulateurs tournent péniblement dans des boues très abrasives, le faisant énormément forcer en le déterriorant petit à petit, entrainant des blocages (surchauffe)jusqu'à son arrêt brutal.Dans les planchers chauffants cette boue, en forte quantité, diminue l'échange thermique et joue un rôle d'isolant. Entrainant l'apparition de zones froides, une mauvaise circulation et des bruits caractéristiquent de sifflement au niveau de la chaudière.Notre Filtre désemboueur circuits fermés de chauffageTrés simple d'installation nos filtres s'adapteront à votre système de chauffage. Son pouvoir anti-oxydant permettra stopper durablement en quelques semaines les effets corrosif de l'eau sans aucun produits chimiques polluant et agressif pour les canalisations.Le pouvoir colloporteur de l'eau libéré des oxydes de fer, de la boue va augmenter, vous aurez besoin de moins chauffer. (économie d'énergie)La dégradation accéléré lié à la corrosion va s'arrêter, augmentant drastiquement la durée de vie de votre système de chauffage.La qualité d'ambiance des pièces chauffées s'améliore, une chaleur uniformisée pour le bien être de tousUne eau de chauffage dégradée de couleur rouille ou noir généralement nauséabonde, redevient limpide et clair comme de l'eau de source sans aucune odeurDans les maisons individuelles, le vivificateur GRANDER sera installé préférentiellement sur le retour du circuit de chauffage, avant la chaudière.• Anti-oxydation de l'eau• Disparition de l'embouage• Circulation plus fluide dans les radiateurs et plachers chauffants• Limitation de la corrosion• Réduction des dépôts• Diminution des émanations gazeusesToute la gamme de désemboueur anti-calcaire disponible sur