Professionelle Produktbilder müssen teuer sein

-- Wie viel kostet ein Bild in €? Jedes Produkt muss für den Verkauf von Online fotografiert werden und es kommt die Notwendigkeit, einige Investitionen in professionelle Produkt-Bildgebung zu machen. Jede Idee, wie viel ein Online-Händler sollte für Produktbilder im Geschäft wie E-Commerce bezahlen?Es scheint sehr einfach, diese Frage zu beantworten, aber in Wirklichkeit ist es eine bisschen komplexe Frage. Der Bereich der Betrachtung bei der Entscheidung über die Kosten eines Produktbildes wäre die Besatzung und Modelle Kosten, Gegenstand des Produkts, Exklusivität des Produktbildes, seine Verwendung etc.Produktbild dient als Gewinn für einen Online-Verkäufer. Das Produkt wird verkauft, wenn das jeweilige Bild den Markenwert des Produktes widerspiegelt. Ein Produkt ohne Bild hätte keinen Kauf.Von wo aus ein normales Foto für das Produkt zu sichern:• Von Lieferanten kostenlos• Von der Agentur für € 14- € 18 / Bild• Das Fotografieren von Innenräumen erfordert eine Ausrüstung, die Kamera mit zugehörigem Zubehör. Es kann irgendwo rund 350 € kosten. Die Zeit, die für die Übung genommen wird, kann etwas extra auf den Gesamtwert hinauskosten.• Mieten eines professionellen Fotografen für € 4 bis € 8 / BildWeiterlesen: