Vanillylacetona Primera Ayuda En PaÍses En Desarrollo

RESUMENLa vanillylacetona 4-(HO)C-3-(OCH)CHCHCOCHsoluble 1/50% de alcohol es hallada principalmente en algunas plantas de la familia de las zinguiberáceas. La vanillylacetona juega un papel importante en la oxidación de los lípidos al inhibir los fosfolípidos ribosómicos cuando se combina con Fe2+ and Fe3+ catalizando la oxidación lipídica, también juega un papel importante como inhibidor xenobiótico de enterotoxinas producidas y secretadas por organismos bacteriales produciendo reacciones citotóxicas en el organismo invadido.Las enterotoxinas son particularmente peligrosas siendo comúnmente encontradas en países en desarrollo produciendo infecciones gastrointestinales siendo esta la causa principal de mortalidad infantil en estos países. Sin embargo, estudios in vitro han demostrado que la vanillylacetona es capaz de reducir las enterotoxinas y reacciones citotóxicas posiblemente debido a la liberación de catecolamina actuando esta en el desdoblamiento lipídico celular también como de radicales libres y elementos xenobióticos.Estudios en áreas endémicas han demostrado que la vanillylacetona es más eficiente comparada con la taza de resistencia a qinolonas y sus derivados de común uso.Vanillylacetone, 4-(HO)C-3-(OCH)CHCHCOCHsoluble 1/ 50% alcohol is mainly found in some plants of the Zingiberaceae Family. Vanillylacetone plays an important role in lipid oxidation by inhibiting oxidation of phospholipid liposomes when combined with Fe2+ and Fe3+ catalyzing lipid oxidation, also plays an important role as a xenobiotic inhibitor of enterotoxins produced and secreted from bacterial organisms causing cytotoxic reactions in the human body.Enterotoxins are particularly dangerous, and are most often found in in developing countries producing gastrointestinal infections being the leading cause of infant death. However, in vitro studies have found that Vanillylacetone is able to reduce Enterotoxins and cytotoxic reactions possibly due to the release of Catecholamine acting in the breakdown of lipoid cells as well as free radicals and xenobiotic elements.