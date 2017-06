Lancering en seminar Engage & Grow: Medewerkers (nog) meer betrokken maken Engage & Grow is een internationale formule die met een unieke aanpak de betrokkenheid van medewerkers binnen organisaties sterk verbetert. Oprichter en 'team engagement ' expert Richard Maloney spreekt op 6 juli op het openingsseminar in Zeist. ZEIST, Netherlands - June 28, 2017 - PRLog -- Op 6 juli a.s organiseert Engage & Grow in samenwerking met ActionCOACH in Hotel Theater Figi in Zeist een ochtendseminar over het vergroten van de betrokkenheid van teams binnen bedrijven en organisaties. Dit seminar is voor bedrijfseigenaren, leidinggeven en (team) coaches die op zoek zijn naar meer succes met het eigen team of die van de organisatie waar men voor werkt. Met dit lanceringsseminar gaat Engage & Grow in Nederland officieel van start.



Spreker is de Australische 'team engagement' expert Richard Maloney. Hij is de oprichter van Engage & Grow, een wereldwijde organisatie met als missie plezier en bevlogenheid op de werkvloer drastisch te verbeteren met radicaal andere aanpak dan traditionele training. Zijn ervaring als top sportcoach heeft hij toegepast om ook in de zakelijke wereld ongeëvenaarde successen te behalen met een neurologisch wetenschappelijke aanpak.



Het seminar geeft inzicht in hoe je door middel van 'groepsactivering' medewerkers meer betrokken krijgt, wat de belangrijkste 'sleutels voor betrokkenheid' zijn en waarom traditionele training en teambuilding niet werkt. Deelname is gratis.



https://vimeo.com/ 145665485







In veel bedrijven en organisaties zijn er 'uitdagingen' met het team. Janine Lie-A-Kwie en Arnout Druyvesteyn, de organisatoren van het seminar, werken als business coaches al bijna 10 jaar aan het verbeteren van bedrijven met de internationale formule ActionCOACH. Janine: 'Je kan van alles verbeteren binnen een bedrijf, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het doen. Veel ondernemers worstelen dan ook met de vraag hoe zij het team meer betrokken krijgen".



In Nederland voelt slechts 9 procent van de werknemers zich actief betrokken bij de organisatie waar zij werken, 80 procent doet wat hen gevraagd wordt maar zet geen stapje extra, en 11 procent is zelfs actief niet betrokken (onderzoek van Gallup in 2013). Dit kost veel geld en gaat ten koste van groei, werkgelegenheid en het algemeen welbevinden.



Een betrokken en bevlogen team is de onmisbare sleutel voor het succes van bedrijven en organisaties. Een hoog 'Employee Engagement' is de snelste en meest effectieve manier om organisaties te transformeren naar hogere productiviteit en winstgevendheid en een plezierige en stimulerende cultuur.



Arnout: 'Met Engage & Grow brengen wij een radicaal nieuwe aanpak naar Nederland. Geen traditionele training maar een nieuwe manier van 'groepsactivering', die wereldwijd zeer goede resultaten boekt. Hiermee willen een bijdrage leveren aan meer plezier én rendement binnen organisaties'.



Aanmelden voor het seminar kan via



Engage & Grow is een strategische samenwerkingspartner van ActionCOACH, 's werelds grootste bedrijf gespecialiseerd in business coaching van MKB-ondernemers.



Media Contact

Engage & Grow

Arnout Druyvesteyn

0629907031

Op 6 juli a.s organiseert Engage & Grow in samenwerking met ActionCOACH in Hotel Theater Figi in Zeist een ochtendseminar over het vergroten van de betrokkenheid van teams binnen bedrijven en organisaties. Dit seminar is voor bedrijfseigenaren, leidinggeven en (team) coaches die op zoek zijn naar meer succes met het eigen team of die van de organisatie waar men voor werkt. Met dit lanceringsseminar gaat Engage & Grow in Nederland officieel van start.Spreker is de Australische 'team engagement' expert Richard Maloney. Hij is de oprichter van Engage & Grow, een wereldwijde organisatie met als missie plezier en bevlogenheid op de werkvloer drastisch te verbeteren met radicaal andere aanpak dan traditionele training. Zijn ervaring als top sportcoach heeft hij toegepast om ook in de zakelijke wereld ongeëvenaarde successen te behalen met een neurologisch wetenschappelijke aanpak.Het seminar geeft inzicht in hoe je door middel van 'groepsactivering' medewerkers meer betrokken krijgt, wat de belangrijkste 'sleutels voor betrokkenheid' zijn en waarom traditionele training en teambuilding niet werkt. Deelname is gratis.In veel bedrijven en organisaties zijn er 'uitdagingen' met het team. Janine Lie-A-Kwie en Arnout Druyvesteyn, de organisatoren van het seminar, werken als business coaches al bijna 10 jaar aan het verbeteren van bedrijven met de internationale formule ActionCOACH. Janine: 'Je kan van alles verbeteren binnen een bedrijf, maar uiteindelijk zijn het de mensen die het doen. Veel ondernemers worstelen dan ook met de vraag hoe zij het team meer betrokken krijgen".In Nederland voelt slechts 9 procent van de werknemers zich actief betrokken bij de organisatie waar zij werken, 80 procent doet wat hen gevraagd wordt maar zet geen stapje extra, en 11 procent is zelfs actief niet betrokken (onderzoek van Gallup in 2013). Dit kost veel geld en gaat ten koste van groei, werkgelegenheid en het algemeen welbevinden.Een betrokken en bevlogen team is de onmisbare sleutel voor het succes van bedrijven en organisaties. Een hoog 'Employee Engagement' is de snelste en meest effectieve manier om organisaties te transformeren naar hogere productiviteit en winstgevendheid en een plezierige en stimulerende cultuur.Arnout: 'Met Engage & Grow brengen wij een radicaal nieuwe aanpak naar Nederland. Geen traditionele training maar een nieuwe manier van 'groepsactivering', die wereldwijd zeer goede resultaten boekt. Hiermee willen een bijdrage leveren aan meer plezier én rendement binnen organisaties'.Aanmelden voor het seminar kan via http://event.engageandgrow.nl of via 06-29 9070 31Engage & Grow is een strategische samenwerkingspartner van ActionCOACH, 's werelds grootste bedrijf gespecialiseerd in business coaching van MKB-ondernemers.