Abogados Laborales Lanzan Pagina Web En Español

Famighetti & Weinick, PLLC, abogados laborales en Long Island lanzaron una versión en español de la pagina web del bufete para darle a la comunidad en Long Island que habla español información sobre problemas en el lugar de trabajo.

-- Los abogados laborales de Famighetti & Weinick, PLLC lanzaron una versión en español de la página web del bufete. La página está disponible yendo a http://abogadodeempleony.com y tiene información sobre cuestiones relativas a los derechos laborales como discriminación, represalias, salarios no pagados y tiempo extra.Matthew Weinick, un socio del bufete de abogados, dice que la página web en español fue creada para darle a la comunidad en Long Island que habla español acceso a información sobre leyes laborales. "Desafortunadamente, muchas veces los empleadores aprovechan de la comunidad que habla español en Long Island." Weinick también dice que muchas veces el bufete conoce a clientes que hablan español que no han sido pagados correctamente por sus empleadores. "Muchos clientes que hablan español y son pagados con salario mínimo, son frecuentemente esforzados a trabajar muchas horas más que 40 cada semana, pero no son pagados tiempo extra como es requerido por las leyes federales y estatales," dice Weinick.Socio, Peter J. Famighetti, dice "Nosotros encontramos que trabajadores que vienen de otros países no entienden sus derechos laborales, y en Long Island, estos trabajadores usualmente hablan español." Famighetti dice que él tiene esperanza que la nueva página web en español del bufete va a ayudar a este segmento vulnerable de la población a aprender que ellos tienen el derecho de ganar un salario mínimo y tiempo extra por su trabajo en Nueva York.Los socios dicen que la página web en español fue traducida de la página web en ingles, http://linycemploymentlaw.com , por un traductor profesional y construida por el equipo de internet del bufete. Weinick dice, "Muchas páginas web en español son traducidas con un programa de la computadora, pero nosotros queríamos que nuestra página leyera naturalmente y correctamente."Para visitantes de la página web buscando más información que lo que esta disponible en la página web o para aquellos que buscan ayuda legal, el bufete estableció una extensión en español en su sistema telefónico que esta accesible a aquellos que llaman desde el menú principal.Sobre Famighetti & Weinick, PLLC: Famighetti & Weinick, PLLC son abogados laborales en Long Island. Los abogados laborales tratan casos de discriminación, represalias, terminaciones ilícitas, y pagos incorrectos de salario mínimo y tiempo extra. La página español está disponible yendo a http://abogadodeempleony.com