Transfer aeroport avantajos si rapid

Nou! Transfer aeroport Otopeni sosiri - plecari marca Swiso!

Transfer aeroport

Media Contact

+40 757.088.804

***@gmail.com +40 757.088.804

End

--- Timpul inseamna bani, noi va vom servi cu promptitudine de fiecare data;- Punem accent pe confort si servicii calitative;- Oferim flexibilitate;- Mijloacele de transport de la aeroport pot fi uneori foarte costisitoare.Relativ nou pe piata romaneasca serviciul de transfer de la aeroport inregistreaza o crestere masiva fiind cautat din ce in ce mai des de persoanele care doresc sa ajunga sau sa plece din aeroport cu masina in cele mai bune conditii.a implementat de curand serviciul de transfer aeroport, din Bucuresti catre aeroportul Otopeni si retur la cererea clientilor. Pentru doar 20 euro fara TVA ai posibilitatea de a alege autoturisme dotate cu climatizare din clasa economic și premium și transportul unui număr de 3-4 persoane.Un amanunt foarte important de care trebuie sa tii cont ar fi sa-ti faci rezervarea din timp astfel incat elimini grija gasirii unui taxi liber si riscul de a nu ajunge in timp util la intalnire / destinatie.Calatoresti des cu avionul? Atunci Swiso poate fii noul tau parter! Este foarte bine sa sti ca nu o sa ai nici o problema in privinta transportului catre aeroport si nu va exista nici o posibilitate sa pierzi zborul sau sa calatoresti fara conditii. Stim exact ca pentru persoanele care calatoresc des cu avionul este foarte importanta siguranta si rapiditatea transportului la aeroportul Otopeni, din acest motiv te sfatuim sa apelezi la Swiso.Daca te-ai decis si doresti sa ne soliciti un serviciu de transfer aeroport te rugam sa ne contactezi fie telefonic lasau prin intermediul formularului de pe site-ul nostru daca iti este mai la indemana, cu ajutorul caruia ne furnizezi datele necesare rezervarii.