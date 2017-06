Nieuw bij IMF! Cyber Security First Responder (CFR)

5-daagse training (incl. examen) die opleidt tot Cyber Security First Responder (CFR).

-- In deze 5-daagse Cyber Security First Responder (CFR) training leren de deelnemers netwerken te beveiligen en om te gaan met incidenten. Daarnaast worden de deelnemers getraind in het gebruik van andere belangrijke security skills. Aan de hand van theorie, maar vooral veel praktijk (hands-on labs), worden de defensieve verantwoordelijkheden van een Security Operations Center (SOC) behandeld, zoals:· Netwerkbeveiliging· Monitoring· Incident Handling & Response· ForensicsIn de Certified Ethical Hacker (CEH) training wordt geleerd om offensief te testen op mogelijke aanvallen en te denken als een hacker. In de Cyber Security First Responder (CFR) training daarentegen leren de deelnemers het netwerk defensief voor te bereiden op cyber aanvallen en snel en effectief te anticiperen op incidenten. De CEH training plaatst de deelnemers in de schoenen van de hacker, de CFR training in die van de beveiliger.De 5-daagse Cyber Security First Responder (CFR) training ( http://www.imf- online.com/vakgebieden/ IT_security/ cyber-s... ) is ontwikkeld voor (IT) security professionals die zich bezighouden met het ontwikkelen, beheren, managen en handhaven van het security beleid voor systemen en netwerken.Kijk voor meer informatie op de website van International Management Forum (IMF); www.imf-online.com.International Management Forum (IMF) ( http://www.imf- online.com/ ) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van veelal certificerende (vaak ook schriftelijke)cursussen en (post-HBO) opleidingen. De cursussen sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van het management en professionals van (middel)grote organisaties en bestrijken onder meer het ICT, financiële en HRM-vakgebied. IMF is al bijna 25 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 15 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.